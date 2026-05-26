Учені зафіксували аномальну зміну руху земного ядра яка вплинула на тривалість доби

Глибоко під поверхнею Землі вчені зафіксували незвичне явище: частина розплавленого зовнішнього ядра раптово змінила напрямок руху. Аномалія виникла під Тихим океаном і супроводжувалася іншими глобальними змінами, які змусили вчених переглянути уявлення про динаміку земних надр.

Міжнародна група дослідників проаналізувала майже три десятиліття супутникових спостережень за магнітним полем Землі – від 1997 до 2025 року – і виявила несподівану зміну в русі зовнішнього ядра планети. Йдеться про гігантський шар розпеченого рідкого заліза, який оточує тверде внутрішнє ядро та відіграє ключову роль у формуванні магнітного поля Землі, повідомляє видання ScienceAlert.

Актуально Загубили на Місяці 40 років тому: радянський місяцехід раптово "заговорив"

Що відбувається всередині Землі?

Зазвичай потоки речовини у зовнішньому ядрі рухаються переважно у західному напрямку. Саме цей рух лежить в основі так званого геодинамо – механізму, який створює магнітне поле планети. Воно захищає Землю від космічного випромінювання та допомагає зберігати атмосферу.

Науковці наголошують у дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Studies of Earth's Deep Interior, що це не локальний вихор і не дрібне збурення. Аномалія охоплювала приблизно 5% поверхневого потоку зовнішнього ядра Землі. Ба більше, структура явища нагадувала велику хвилю, а не звичайні смуги циркуляції, які можна спостерігати на газових гігантах на кшталт Юпітера чи Сатурна.

Масштабна зміна напрямку потоку під Тихим океаном породжує нові питання щодо поведінки глибинних шарів Землі,

– зазначив геофізик Фредерік Даль Мадсен з Единбурзького університету.

За його словами, тепер вчені намагаються з'ясувати, чи було це короткочасним відхиленням, частиною циклічних коливань або новим стабільним станом циркуляції ядра.

Зміни в потоках розплавленого ядра Землі у 1997 – 2025 роках – дивитися відео:

Як це вплинуло на планету?

Причина такого різкого "розвороту" поки залишається невідомою. Проте вчені звернули увагу, що приблизно у той самий період відбувалися й інші дивні явища, які можуть бути пов'язані з активністю ядра.

Одне з них – зміни тривалості земної доби. Приблизно кожні 5,8 року швидкість обертання Землі трохи змінюється, і цей цикл пов'язують саме з процесами у ядрі. У 2010 році цикл зазнав помітного збою, який тривав до 2014 року.

Крім того, сейсмічні спостереження натякали на зміни у поведінці внутрішнього ядра. А у 2017 році супутники ESA Swarm зафіксували серію так званих "геомагнітних ривків" – різких збоїв у магнітному полі Землі, які вважаються наслідком турбулентності у надрах планети.

Це дослідження піднімає інтригуючі питання про те, як динамічно взаємодіють найглибші шари Землі,

– заявила учасниця місії Swarm Елізабетта Йорфіда.

За словами науковиці, сучасні супутникові місії дозволяють дедалі детальніше спостерігати процеси всередині планети, і тепер стає зрозуміло, що ядро Землі може бути значно мінливішим і складнішим, ніж вважалося раніше.

Дослідники підкреслюють, що безпосередньої загрози для людей ці процеси не становлять. Проте краще розуміння роботи геодинамо допоможе точніше прогнозувати зміни магнітного поля Землі та вплив космічної погоди на супутники, навігацію й енергетичні системи.