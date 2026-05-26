Международная группа исследователей проанализировала почти три десятилетия спутниковых наблюдений за магнитным полем Земли – от 1997 до 2025 года – и обнаружила неожиданное изменение в движении внешнего ядра планеты. Речь идет о гигантском слое раскаленного жидкого железа, который окружает твердое внутреннее ядро и играет ключевую роль в формировании магнитного поля Земли, сообщает издание ScienceAlert.

Что происходит внутри Земли?

Обычно потоки вещества во внешнем ядре движутся преимущественно в западном направлении. Именно это движение лежит в основе так называемого геодинамического – механизма, который создает магнитное поле планеты. Оно защищает Землю от космического излучения и помогает сохранять атмосферу.

Ученые отмечают в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Studies of Earth's Deep Interior, что это не локальный вихрь и не мелкое возмущение. Аномалия охватывала примерно 5% поверхностного потока внешнего ядра Земли. Более того, структура явления напоминала большую волну, а не обычные полосы циркуляции, которые можно наблюдать на газовых гигантах вроде Юпитера или Сатурна.

Масштабное изменение направления потока под Тихим океаном порождает новые вопросы относительно поведения глубинных слоев Земли,

– отметил геофизик Фредерик Даль Мадсен из Эдинбургского университета.

По его словам, теперь ученые пытаются выяснить, было ли это кратковременным отклонением, частью циклических колебаний или новым стабильным состоянием циркуляции ядра.

Изменения в потоках расплавленного ядра Земли в 1997 – 2025 годах – смотреть видео:

Как это повлияло на планету?

Причина такого резкого "разворота" пока остается неизвестной. Однако ученые обратили внимание, что примерно в тот же период происходили и другие странные явления, которые могут быть связаны с активностью ядра.

Одно из них – изменения продолжительности земных суток. Примерно каждые 5,8 лет скорость вращения Земли немного меняется, и этот цикл связывают именно с процессами в ядре. В 2010 году цикл претерпел заметный сбой, который продолжался до 2014 года.

Кроме того, сейсмические наблюдения намекали на изменения в поведении внутреннего ядра. А в 2017 году спутники ESA Swarm зафиксировали серию так называемых "геомагнитных рывков" – резких сбоев в магнитном поле Земли, которые считаются следствием турбулентности в недрах планеты.

Это исследование поднимает интригующие вопросы о том, как динамично взаимодействуют глубокие слои Земли,

– заявила участница миссии Swarm Элизабетта Йорфида.

По словам ученого, современные спутниковые миссии позволяют все детальнее наблюдать процессы внутри планеты, и теперь становится понятно, что ядро Земли может быть значительно более изменчивым и сложным, чем считалось ранее.

Исследователи подчеркивают, что непосредственной угрозы для людей эти процессы не представляют. Однако лучшее понимание работы геодинамики поможет точнее прогнозировать изменения магнитного поля Земли и влияние космической погоды на спутники, навигацию и энергетические системы.