SpaceX уперше випробувала всі 33 двигуни ракети Starship

Компанія Ілона Маска SpaceX готується до першого запуску величезної ракети Starship. Одним з останніх етапів перед цим було статичне вогневе випробування всіх 33 двигунів Raptor 2.

Компанія запустила 31 з 33 ракетних двигунів свого гігантського ракетоносія Super Heavy одночасно, створивши гігантську силу тяги – ймовірно, найпотужніший запуск в історії людства. І хоч запрацювали не всі двигуни, для виходу на орбіту всі 33 не потрібні.

Цікаво NASA представило процес складання ракет для пілотованої місії до Місяця

Як усе пройшло

Це величезний крок вперед, який готує ґрунт для довгоочікуваного першого орбітального тестового запуску Starship – космічного корабля, який потенційно може здійснити революцію в космічних подорожах.

Команда вимкнула 1 двигун безпосередньо перед стартом і 1 зупинився сам, тож загалом запрацював 31 двигун. Але все ще достатньо двигунів, щоб досягти орбіти!

– написав у твітері генеральний директор Ілон Маск.

Випробування транслювали в прямому ефірі, тож ми можемо побачити гігантську вогняну кулю, що виривається з-під ракетного прискорювача, затягуючи димом усе навколо.

Пусковий стенд, схоже, в основному не постраждав, але ми, ймовірно, незабаром почуємо більше від SpaceX і Маска.

Згідно з попередніми підрахунками Стівена Кларка з NASASpaceFlight, під час тестового запуску було створено понад 15 мільйонів фунтів тяги .

. За словами Кларка, це означає, що Super Heavy щойно створила "майже вдвічі" більше тяги порівняно з ракетою NASA Saturn V і космічною стартовою системою, що вже знята з експлуатації.

SpaceX все ще потребує сертифікації від Федерального управління цивільної авіації для своєї спроби запуску на орбіту.