Microsoft розкрила нові функції штучного інтелекту Copilot, вбудованого у Windows 11

Microsoft зробила низку важливих анонсів щодо Copilot, включаючи нові функції штучного інтелекту, остаточне впровадження раніше анонсованих можливостей, оновлений брендинг і дизайн та багато іншого. У цьому матеріалі говоримо про все нове, що стосується ШІ в складі операційної системи та комп'ютерів. В окремому очікуйте на звіт про оновлення Copilot, що працює у вигляді окремого сайту в браузері.

Що нового

Компанія почала поступове розгортання оновлення 24H2 відучора, але не надала конкретних дат. Деякі користувачі вже можуть встановити свіжу версію Windows 11 і випробувати функції, але іншим доведеться трохи почекати, пише 24 Канал. Перевірте ваш центр оновлень.

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Компанія "наступну фазу" Copilot, яка включає в себе оновлений дизайн і деякі нові функції.

Copilot Voice – це нова функція безперервного голосового спілкування зі штучним інтелектом на мобільних пристроях, яка працює подібно до Gemini Live від Google чи аналога у ChatGPT. Ви можете спілкуватися з ШІ точно так само, як зі звичайною людиною, ставлячи питання, даючи завдання, перебиваючи й уточнюючи. При цьому вам не потрібно щоразу натискати на кнопку початку розмови. Система буде адаптуватися, враховувати попередній діалог, контексти, додаткові дані та інше.

Демонстрація роботи Copilot Voice: відео

Copilot Daily пропонує короткий огляд новин і погоди, використовуючи той самий голос, що й у Voice. Система бере інформацію з "авторизованих джерел контенту".

пропонує короткий огляд новин і погоди, використовуючи той самий голос, що й у Voice. Система бере інформацію з "авторизованих джерел контенту". Personalized Discover стане путівником по функціях Copilot.

стане путівником по функціях Copilot. Copilot Vision використовує те, що ви бачите на екрані вашого комп'ютера, й допоможе вам зрозуміти, на що ви дивитеся, а також дасть змогу ставити запитання, пов'язані із контентом на екрані. Побачили товар, який хочете купити? Попросіть ШІ знайти його. Зустріли незнайомий вам термін? Попросіть його пояснити. Судячи з усього, щоб активувати цю функцію, вам достатньо буде просто утримувати кнопку Windows на клавіатурі, а потім просто клацнути на об'єкт, який вас цікавить.

використовує те, що ви бачите на екрані вашого комп'ютера, й допоможе вам зрозуміти, на що ви дивитеся, а також дасть змогу ставити запитання, пов'язані із контентом на екрані. Побачили товар, який хочете купити? Попросіть ШІ знайти його. Зустріли незнайомий вам термін? Попросіть його пояснити. Судячи з усього, щоб активувати цю функцію, вам достатньо буде просто утримувати кнопку Windows на клавіатурі, а потім просто клацнути на об'єкт, який вас цікавить. У Microsoft Edge ви також зможете ввести "@copilot" в адресний рядок, щоб почати використовувати ШІ, точно так само, як ви можете зробити це з Gemini в Chrome.

У комп'ютерах, які виходитимуть під брендуванням "Copilot+", Microsoft запустить ще п'ять нових функцій, починаючи з довгоочікуваного запуску Recall. Ця функція, яка спочатку вийде в "попередній версії", була раніше відкладена через проблеми з конфіденційністю, але тепер вона отримала нові налаштування безпеки й готова дебютувати. Її призначення – реєструвати всю вашу діяльність на комп'ютері, підсумовувати й запам'ятовувати, щоб ви могли повернутися до чогось, що раніше робили. Наприклад, ви місяць тому побачили в інтернеті якийсь товар, але не зберегли сторінку в закладки. Опишіть штучному інтелекту, що ви шукаєте, і він "повернеться в минуле" й покаже момент, коли ви відкривали цей сайт і яка його адреса. Так само можна шукати документи, файли та будь-що інше.

Після оголошення в травні ми прислухалися до нашої спільноти, яка наголошувала на необхідності додаткових рівнів безпеки за замовчуванням. Ми знайшли час, щоб зробити Recall ще більш захищеним за замовчуванням, щоб наші клієнти були впевнені, що їхні дані знаходяться в безпеці з самого початку,

– каже Microsoft.

Тепер користувачі матимуть змогу ввімкнути функцію збереження знімків за бажанням, а не в примусовому порядку. Якщо вони її ввімкнуть, то використовуватимуть Windows Hello, щоб підтвердити свою присутність і безпечно розблокувати Recall. Крім того, буде запроваджено шифрування бази даних знімків екрана.

Функція буде доступна вже цього місяця на комп'ютерах з останніми чипами Snapdragon, а в листопаді з'явиться на комп'ютерах Copilot+ на базі процесорів Intel та AMD, але поки що вона буде доступна лише для тестувальників Windows Insiders. Широка доступність поки що не має конкретної дати.