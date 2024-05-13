Науковці припускають, що створення варп-двигунів реальність, а не наукова фантастика

Нещодавно з'явилося новаторське дослідження, яке припускає, що двигуни викривлення, які довгий час вважалися лише науковою фантастикою, насправді можуть бути цілком реальними. Очолюване стартапом Applied Physics, дослідження кидає виклик загальноприйнятій думці про здійсненність цих гіпотетичних рушійних систем.

Дослідження, яке очолив доктор фізики Університету Алабами і старший науковий співробітник Applied Physics Джаред Фукс, є значним зсувом у дискурсі навколо варп-двигунів, вказуючи на те, що вони не можуть бути віднесені виключно до наукової фантастики.

Читайте на сайті Загадковий космічний глюк піддає сумніву теорію Ейнштейна

Детальніше про дослідження

Дослідження ґрунтується на концепції "варп-бульбашки" – теоретичної конструкції, яка б захищала пасажирів від впливу викривлення простору-часу і гравітаційних сил.

Згідно з прикладною фізикою, ця бульбашка працює в межах усталеної фізики, уможливлюючи те, що вони називають "підсвітловим приводом викривлення з постійною швидкістю". Ця теоретична структура дає потенційну можливість досягнення швидкостей, близьких до швидкості світла, не порушуючи при цьому теорію відносності Ейнштейна.

Крім того, дослідники стверджують, що подолали головну перешкоду в теорії варп-приводу: вимогу "екзотичної матерії" або "негативної матерії" для живлення такої рушійної системи. Хоча концепція все ще вимагає значної енергії, дослідження припускає, що екзотична матерія може не бути обов'язковою умовою для досягнення ефекту викривлення.

Дивіться також Науковці наблизилися до розуміння природи блискавок зробивши важливе відкриття

Попри ці багатообіцяючі результати, генеральний директор з прикладної фізики Джанні Мартіре застеріг від передчасного ентузіазму, визнавши, що практичні міжзоряні подорожі залишаються віддаленою перспективою. Теоретичні засади, викладені в дослідженні, є першим кроком на складному шляху до реалізації потенціалу варп-двигунів для міжзоряних досліджень.