Чим особливі висхідні блискавки

На відміну від традиційних блискавок, які виникають у хмарах і б'ють униз, висхідні позитивні спалахи починаються з негативно заряджених каналів на великій висоті. Ці канали поступово піднімаються вгору, перш ніж з'єднатися з грозовою хмарою і перенести позитивний заряд на землю.

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Ці спалахи відрізняються від інших тим, що в них можна виявити і виміряти рентгенівське випромінювання, що дає цінну інформацію, яка може допомогти пом'якшити руйнівний вплив блискавки в усьому світі.

Чому це важливо

За словами Орегель-Шомон, виявлення рентгенівського випромінювання під час висхідної блискавки є особливо важливим через її потенційну можливість завдати більшої шкоди порівняно з традиційними низхідними ударами блискавки. Це пояснюється тривалим контактом між блискавкою і структурами під час висхідних спалахів, що забезпечує більш значну передачу електричного заряду.

Хоча рентгенівські промені раніше були виявлені в різних формах блискавок, включаючи низхідні удари з хмари в землю і висхідні негативні блискавки, їх спостереження під час фази каналу стріли висхідної позитивної блискавки є новим досягненням.

Дослідники наголошують на важливості цього відкриття для розгадки таємниць, пов'язаних з ініціюванням і поширенням блискавки.

Детальніше про дослідження

Дослідження, проведене на вежі Зентіс у Швейцарії, виграло від її стратегічного розташування на вершині гори Зентіс в Аппенцелльських Альпах. Слугуючи одночасно телекомунікаційною вежею і метеорологічною станцією, вежа зазнає частих ударів блискавок, що створює ідеальні умови для наукових спостережень.



Вежа Зентіс в Аппенцелльських Альпах / Фото EPFL

Високошвидкісні камери, встановлені дослідниками, зафіксували рідкісні висхідні спалахи, що дозволило провести детальний аналіз з безпрецедентною швидкістю.

Ключові результати дослідження виявили чіткі характеристики висхідних позитивних спалахів, що генерують рентгенівське випромінювання, включаючи їхню коротку тривалість і кореляцію зі швидкими змінами в електричному полі. Ці знання мають важливе значення для інженерної практики, зокрема для проєктування конструкцій, вразливих до ударів блискавки.

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Ореґель-Шомон наголошує на важливості поєднання наукового розуміння з практичним застосуванням, особливо в контексті сучасних конструкцій, таких як вітрові турбіни та літаки, які все частіше будуються з непровідних матеріалів. Розуміючи динаміку висхідної блискавки та пов'язані з нею ризики, дослідники прагнуть розробити стратегії захисту цих конструкцій від потенційних пошкоджень.