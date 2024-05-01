Що таке блакитна діра

Блакитні діри — це величезні підводні карстові воронки, які з'являються на морському дні, коли вапнякова порода руйнується. Деякі з найвідоміших блакитних дір знаходяться біля берегів Центральної Америки, особливо Велика блакитна діра Белізу. Таам Джа знаходиться поблизу кордону Мексики та Белізу, біля мексиканського острова Тамалькаб і поруч з кількома іншими блакитними дірами в затоці Четумаль.

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Вимірювання глибини діри і того, як через неї циркулює струм, були опубліковані цього тижня. Поки що її визначена глибина становить 420 метрів. Але дослідники ще не добралися до її дна.

Таам Джа відбирає перше місце у "Діри Дракона" в Південно-Китайському морі (також відомої як "Блакитна діра Санша Йонгл"), як найглибшої з досі відомих блакитних дір. Глибина "Драконової діри" становить близько 275 метрів, що перевищує третю за глибиною блакитну діру, Блакитну діру Діна, більш ніж на 90 метрів. Блакитна діра Таам Джа більш ніж удвічі глибша за Блакитну діру Діна.

Дивіться, як виглядає вхід до блакитної діри Таам Джа: відео

У грудні 2023 року команда виміряла воронку за допомогою CTD-профілометра (провідність, температура і глибина) – набору електронних приладів, які можуть характеризувати різні компоненти воронки. Порівняння гідрографічних даних воронки з водними шарами в інших рифових лагунах, естуаріях і бар'єрних рифах Центральної Америки та Карибського басейну дозволило команді дійти висновку, що в глибині воронки можуть існувати "потенційні підземні зв'язки".

CTD також виявив підвищення температури і солоності води в дірі на глибині близько 400 метрів. Тепла вода може бути пов'язана з вулканічними чи тектонічними процесами або геотермальною активністю на глибині, дійшли висновку вчені.



Сканування блакитної діри Таам Джа, проведене у 2023 році. Тоді було підтверджено лише 275 метрів глибини / Фото Alcérreca-Huerta et al., Front. Mar. Sci.

Дослідники підкреслили, що діра може бути набагато глибшою, ніж їхні нещодавні вимірювання, засновані на структурі внутрішніх вапнякових печерних систем. Вченим, наприклад, відомо про печеру, глибина якої становить 2 191 метр.

Наразі вимірювання призупинені через технологічні обмеження. Дослідники не окреслили планів щодо продовження вимірювань Таам Джа.