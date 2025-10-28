Аналіз ДНК розкрив таємницю вбивства князя з династії Рюриковичів, сина Ростислава

Кістки, знайдені понад століття тому в руїнах монастиря у Будапешті, нарешті розкрили свою таємницю. Сучасні технології дозволили вченим не лише ідентифікувати особу загиблого, а й детально реконструювати обставини його жорстокого вбивства, що сталося у XIII столітті. Це дослідження пролило світло на одну з кривавих сторінок політичної боротьби в середньовічній Європі.

Що розповіли кістки?

Дослідники підтвердили, що скелет, виявлений ще у 1915 році на острові Маргіт, належить Белі Ростиславовичу – сину галицького князя Ростислава й онуку угорського короля Бели IV. Це стало можливим завдяки аналізу давньої ДНК, яка вказала на його спорідненість з династією Рюриковичів та угорськими монархами. Це перший випадок в історії, коли особу середньовічного європейського правителя вдалося не тільки підтвердити генетично, але й відтворити картину його загибелі, пише 24 Канал з посиланням на Nauka.ua.

Вчені провели комплексний аналіз останків. Ізотопне дослідження кісток та зубного нальоту показало, що раціон князя був типовим для знаті того часу і складався переважно з тваринного білка та злаків. Завдяки цьому вдалося точно встановити час смерті – середина XIII століття, а саме 1272 рік.

Найбільш шокуючі деталі розкрив аналіз травм. На черепі та кістках тулуба було виявлено 26 поранень, завданих щонайменше трьома нападниками. Атака була скоординованою: один вбивця завдавав ударів спереду, а двоє інших — з боків. Зловмисники використовували два види зброї: шаблю та довгий "півтораручний" меч, йдеться в дослідженні, опублікованому на сторінках Forensic Science International: Genetics.

На передпліччях Бели Ростиславовича залишилися сліди, характерні для самозахисту. Глибина та характер ран свідчать, що в момент нападу він був без обладунків, що робило його абсолютно беззахисним. Це вказує на те, що напад був раптовим і спланованим.

Надзвичайна жорстокість розправи говорить про сильний міжособистісний конфлікт або політичну ворожнечу. Вчені вважають, що вбивство було політично мотивованим, адже Бела Ростиславович був одним із найближчих родичів короля Ласло IV і, відповідно, потенційним конкурентом у боротьбі за угорський престол.​

Трохи генеалогії

Бела з Мачо, як уже зазначалося, був сином Ростислава Михайловича. Сам Ростислав був князем Новгородським, Галицьким, Луцьким та Чернігівським. Коли він не зміг зміцнити свою владу в Галичі, то вирушив до двору короля Угорщини Бели IV й одружився з дочкою короля Анною.

Так він став герцогом в угорському банаті Мачо (адміністративний підрозділ середньовічного Угорського королівства), а згодом передав цей титул синові Белі. Коли герцог Ростислав помер у 1262 році, його землі були розділені між його синами: Бела успадкував Мачовський банат (включаючи Белград та Бранічевську провінцію), а його брат Михайло успадкував частину Боснії.

Надалі його чекали територіальні суперечки й численні війни, які не завжди закінчувалися на його користь. Врешті Белу, згідно з наявними даними, вбили люди, які раніше підтримували його діда, короля Белу IV, оскільки він був найближчим дорослим родичем чоловічої статі молодого короля, у випадку смерті якого влада перейшла б до Бели.