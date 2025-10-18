Які таємниці розкрили стародавні скарби?

У провінції Накхонратчасіма, в храмовому комплексі Ват Тхаммачак Сема Рам, фахівці Департаменту образотворчих мистецтв Таїланду проводили роботи зі збереження 1300-річної статуї Будди, який лежить. Цей монумент, виготовлений з пісковика, є одним із найстаріших та найбільших у країні – його довжина сягає 13 метрів. Метою робіт було встановлення дренажної системи для захисту статуї від підземної вологи, пише 24 Канал з посиланням на Arkeonews.

Дивіться також Чоловік шукав черв'яків для риболовлі, а знайшов 20 тисяч середньовічних монет

Під час підготовки траншеї, на глибині близько 1,3 метра під основою монумента, робітники натрапили на керамічний контейнер. Усередині знаходилась колекція з 33 предметів, серед яких були золоті каблучки, срібні та бронзові сережки.

Перша знахідка була зроблена 21 квітня 2025 року, а вже за кілька днів, 30 квітня, археологи продовжили дослідження і виявили додаткові реліквії. Серед нових артефактів були предмети із золота, свинцю та олов'яно-свинцевого сплаву, відомого як "чин". Особливу увагу привернули три металеві пластини з тисненими зображеннями Будди. Ці витвори мистецтва, виконані в техніці репусе (карбування зворотною стороною), демонструють високу майстерність ремісників періоду Двараваті, що тривав з VI по XI століття.



Місце розкопок, де було виявлено металеві прикраси в керамічному контейнері під лежачим Буддою / Фото Департамент образотворчих мистецтв Таїланду

Одна з найцінніших знахідок – прямокутна золота пластина розміром 8 на 12,5 сантиметра. На ній зображено Будду, що сидить, з німбом і витягнутими мочками вух, у позі Вітарка Мудра, яка символізує навчання та передачу мудрості. Невеликий отвір у кутку пластини свідчить, що її могли використовувати як ритуальний об'єкт, підвішуючи на мотузці.​

Інша пластина, виготовлена зі свинцевого сплаву, хоч і була частково пошкоджена, зображує Будду, що стоїть, в оточенні двох служителів, як описує Департамент образотворчих мистецтв Таїланду. Дослідники припускають, що фігура праворуч може бути індуїстським богом Брахмою, що вказує на змішання релігійних впливів у регіоні того часу. Стилістика цього зображення має схожість з артефактами, знайденими в центральному Таїланді, що підтверджує культурні зв'язки між різними частинами королівства Двараваті.



Колекція з 33 металевих прикрас з бронзи, срібла та золота, виявлених у керамічному контейнері / Фото Департамент образотворчих мистецтв Таїланду

Експерти вважають, що ці предмети були не просто прикрасами, а ритуальними підношеннями. Їх навмисно закопали під статуєю під час її створення, щоб благословити монумент і забезпечити йому духовний захист. Це відкриття дає змогу краще зрозуміти релігійні практики та символізм, що супроводжували будівництво величних буддійських споруд у давнину.

Дивіться також З "проклятої" гробниці у Єгипті вкрали стародавній барельєф

Що тепер?

Усі знайдені артефакти передали до Національного музею Пхімаї для ретельного очищення, каталогізації та вивчення. Фахівці планують провести металургійний аналіз та 3D-сканування, щоб більше дізнатися про техніки виготовлення, а також про походження предметів.

Після завершення досліджень ці унікальні скарби будуть виставлені на загальний огляд.​