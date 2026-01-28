Як дитяча знахідка відкрила нову сторінку історії?

У січні 2026 року представники Israel Antiquities Authority (IAA) офіційно підтвердили автентичність артефакту середньої бронзової доби, знайденого наприкінці 2025 року на території Тель-Азеки. Предмету майже 3 800 років, і він став черговим доказом активного культурного впливу Давнього Єгипту на Ханаан у другому тисячолітті до нашої ери, пише Daily Galaxy.

Дивіться також Як насправді збудували піраміду Хеопса: вчені викрили інженерну хитрість давніх єгиптян

Артефакт виявили не археологи й не під час розкопок. Трирічна дівчинка на ім’я Зів підібрала незвичний камінчик просто з туристичної стежки, коли разом із родиною відвідувала пагорб Tel Azeka, розташований приблизно за 30 кілометрів від Єрусалима. За словами її брата Омера, після того як пісок стерли з поверхні предмета, стало зрозуміло, що це не звичайний уламок каменю.

Фахівці Israel Antiquities Authority кажуть, що знахідка є ханаанським амулетом у формі скарабея. У давньоєгипетській символіці такий жук уособлював відродження, сонячний цикл і царську владу. Подібні скарабеї використовували як печатки, ритуальні об’єкти або адміністративні інструменти. Їх знаходять у похованнях, житлових будинках і громадських спорудах як у самому Єгипті, так і за його межами.



Трирічна дівчинка знайшла стародавній скарб під час сімейної прогулянки на півдні Ізраїлю / Фото Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

За датуванням, амулет виготовили в період між 1800 і 1600 роками до нашої ери. Особливу цінність має те, що предмет зберігся в хорошому стані та був знайдений випадково у відкритій для відвідувачів зоні, а не в контрольованому археологічному шарі. Судячи з усього, він пережив роки топтань під взуттям численних туристів.

Директор IAA Елі Ескусідо зазначив, що артефакт стане частиною великої виставки, запланованої на 2026 рік. У ній покажуть печатки фараонів, статуї, ритуальні посудини та інші матеріальні свідчення єгипетського культурного впливу на території сучасного Ізраїлю.



Регіон Tel Azekah, де знайшли амулет / Фото Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Тель-Азека вже багато років залишається одним із ключових об’єктів дослідження Юдейської низовини. Археологічні роботи тут ведуться понад 15 років під керівництвом Тель-Авівського університету спільно з IAA. Результати розкопок свідчать, що в період середньої та пізньої бронзової доби тут існувало велике й заможне місто з розвиненими міжнародними контактами.

Попередні знахідки на цьому пагорбі вже включали єгипетські статуетки, печатки та культові предмети. Новий скарабей логічно доповнює цю картину й підсилює гіпотезу про тісні політичні, торгівельні або дипломатичні зв’язки між ханаанськими містами та Єгиптом.

Що буде далі з артефактом?

За ізраїльським законодавством, усі стародавні артефакти належать державі, а громадяни зобов’язані повідомляти про такі знахідки. Родину дівчинки публічно похвалили за дотримання правил і швидке інформування фахівців.

Хоча предмет і не був знайдений у первинному археологічному контексті, його передача до державної колекції гарантує збереження та подальше наукове вивчення. Фахівці планують детально дослідити матеріал, техніку виготовлення та можливі написи на скарабеї. Це має допомогти з’ясувати, чи був він імпортований безпосередньо з Єгипту, чи створений місцевими майстрами за єгипетськими зразками.

Нагадаємо, що це вже не перша подібна знахідка. У 2024 році 12-річна дівчина знайшла єгипетський амулет, виготовлений 3500 років тому. Амулет також має форму скарабея з вирізьбленими скорпіонами та письменами.