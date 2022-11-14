Відкриття, здатне змінити світ: у лабораторії відтворили матеріал, якого не існує на Землі
Джерело:Futurism
Дві групи вчених відтворили матеріал, який раніше не вироблявся ніде на Землі. Він утворюється в космосі за низьких температур протягом мільйонів років. Але людству так довго чекати не доведеться.
Як зазначається в пресрелізі Кембриджського університету, дослідники працювали разом із Північно-Східним університетом Бостона. Матеріал, із яким вони експериментували, називається тетратаенітом і він є поєднанням заліза та нікелю з особливою впорядкованою атомною структурою.
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Що відомо
Відкриття синтетичного тетратаеніту може дати людству альтернативу рідкоземельним металам. Це дуже цінні й важкодоступні матеріали, що використовуються у виробництві техніки, електромобілів та навіть в експериментах NASA.
Протягом останніх кількох десятиліть Китай домінував на ринку рідкоземельних мінералів, оскільки багато цих мінералів знаходяться на його території. Країна створила недороге виробництво з дешевою робочою силою.
Метеорит, у якому був знайдений тетратаеніт / Фото RealClearScience
Тепер перспективний матеріал зможуть використовувати у виробництві надпотужних "постійних магнітів", які є однією з важливих складових техніки. Однак попереду ще дуже довгий шлях досліджень і покращень технології, перш ніж вона вийде на ринок.