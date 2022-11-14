Как отмечается в прессрелизе Кембриджского университета, исследователи работали вместе с Северо-Восточным Бостонским университетом. Материал, с которым они экспериментировали, называется тетратаенитом и он является сочетанием железа и никеля с особой упорядоченной атомной структурой.
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Что известно
Открытие синтетического тетратаенита может дать человечеству альтернативу редкоземельным металлам. Это очень ценные и труднодоступные материалы, используемые в производстве техники, электромобилей и в экспериментах NASA.
В последние несколько десятилетий Китай доминировал на рынке редкоземельных минералов, поскольку многие из этих минералов находятся на его территории. Страна создала недорогое производство с дешевой рабочей силой.
Метеорит, в котором был найден тетратаенит / Фото RealClearScience
Теперь перспективный материал смогут использовать в производстве сверхмощных "постоянных магнитов", являющихся одной из важных составляющих техники. Однако предстоит еще очень длинный путь исследований и улучшений технологии, прежде чем она выйдет на рынок.