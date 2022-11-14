Як зазначається в пресрелізі Кембриджського університету, дослідники працювали разом із Північно-Східним університетом Бостона. Матеріал, із яким вони експериментували, називається тетратаенітом і він є поєднанням заліза та нікелю з особливою впорядкованою атомною структурою.

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Що відомо

Відкриття синтетичного тетратаеніту може дати людству альтернативу рідкоземельним металам. Це дуже цінні й важкодоступні матеріали, що використовуються у виробництві техніки, електромобілів та навіть в експериментах NASA.

Протягом останніх кількох десятиліть Китай домінував на ринку рідкоземельних мінералів, оскільки багато цих мінералів знаходяться на його території. Країна створила недороге виробництво з дешевою робочою силою.



Метеорит, у якому був знайдений тетратаеніт / Фото RealClearScience

Тетратаеніт розвивається природним шляхом протягом мільйонів років, коли метеорит повільно охолоджується, даючи атомам заліза та нікелю достатньо часу, щоб упорядкувати себе в певну послідовність укладання всередині кристалічної структури, що в кінцевому підсумку призводить до отримання матеріалу з магнітними властивостями, наближеними до властивостей рідкоземельних магнітів. Однак нова ідея дозволила вченим синтезувати цей матеріал значно швидше. Точний "рецепт" не розкривають, але вчені кажуть, що зможуть виробляти матеріал у великих масштабах, без будь-якої спеціалізованої обробки чи дорогих методів.

Тепер перспективний матеріал зможуть використовувати у виробництві надпотужних "постійних магнітів", які є однією з важливих складових техніки. Однак попереду ще дуже довгий шлях досліджень і покращень технології, перш ніж вона вийде на ринок.