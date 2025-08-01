В останні місяці екзопланета K2-18b, що розташована приблизно за 124 світлові роки від Землі, привернула увагу всього світу. Початкові дослідження припускали наявність в її атмосфері молекул диметилсульфіду (ДМС), який на Землі виробляється лише живими організмами. Це викликало припущення про можливе життя за межами нашої планети. Але нові спостереження кидають тінь на ці оптимістичні висновки.

Чому ознаки життя на екзопланеті K2-18b зникли?

Надії на виявлення інопланетного життя на K2-18b стрімко згасають після нових спостережень, які не виявили помітних доказів молекул диметилсульфіду. Початкова заява про ДМС, зроблена у квітні, належала команді вчених під керівництвом Нікку Мадхусудхана з Кембриджського університету. Для свого дослідження вони застосували космічний телескоп Джеймса Вебба. У новому дослідженні на чолі з Ренью Ху з Інституту реактивного руху NASA науковці взяли дані того ж телескопа, але застосували інші методи виявлення ДМС. Результат роботи Ренью Ху твердо свідчить: суттєвих доказів існування молекул диметилсульфіду не виявлено, пише 24 Канал з посиланням на arXiv.org.

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Мадхусудхан та його команда використовували камеру середнього інфрачервоного діапазону JWST для вивчення світла від зорі K2-18b, яке пройшло крізь атмосферу планети, щоб визначити її молекулярний склад.

JWST для вивчення світла від зорі K2-18b, яке пройшло крізь атмосферу планети, щоб визначити її молекулярний склад. Ренью Ху своєю чергою застосував камеру ближнього інфрачервоного діапазону, понад 60 різних методів обробки даних та більше 250 атмосферних моделей.

Хоча деякі моделі з включенням ДМС дещо краще пояснювали отримані дані, ніж моделі без нього, статистичні докази не досягли порогу, необхідного для впевненого виявлення. Ху підтвердив наявність метану в атмосфері планети, але не знайшов статистично значущих доказів присутності діоксиду вуглецю або диметилсульфіду.

Мадхусудхан визнає, що доказів для виявлення ДМС недостатньо, але не погоджується, що нові дані на 100% заперечують його результати.

Можуть бути й інші молекули, які маскуються під DMS, але ми все ще не можемо зробити впевненого висновку,

– каже він. У сигналі є деякі особливості, спричинені нез'ясованою молекулою, які, на його думку, найкраще пояснюються саме DMS.

Диметилсульфід на Землі виробляється переважно морським мікробним життям. У квітні вчені припустили, що K2-18b – це водний світ із водневою атмосферою, де може існувати просте морське життя. Але тепер учені встановили, що атмосферний склад планети можна пояснити як мінінептун з бідною на кисень атмосферою, де необов'язково є рідка вода поверхні чи життя. Попередні дослідження свідчать, що багато таких мінінептунів можуть мати магматичні океани замість водяних. В цьому випадку це теж не виключено.

Планета K2-18b розташована на відстані приблизно 120 світлових років від Землі і має масу в 8,6 разів більшу за земну. Вона обертається в зоні потенційної життєздатності навколо червоного карлика K2-18.