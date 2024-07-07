Дослідники зі Швейцарської вищої технічної школи Цюріха розробили революційний метод, який дозволяє значно зменшити шкідливий вплив фтору на довкілля та здоров'я людей, що містяться в літій-металевих батареях. Ця інновація не має негативного впливу на продуктивність батареї.

Фтор, який широко використовується в рідких електролітах літій-металевих акумуляторів, відіграє вирішальну роль у стабілізації параметрів батареї та забезпеченні безпеки. Однак він становить значні ризики для здоров'я.

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Фторвмісні сполуки в електроліті допомагають формувати захисний шар навколо металевого літію на негативному електроді (аноді) батареї.

Цей захисний шар можна порівняти із зубною емаллю. Він запобігає виснаженню електроліту під час циклів заряду і розряду та перешкоджає утворенню металевих ниткоподібних наростів (дендритів) на аноді, які можуть спричинити коротке замикання та пожежу,

– пояснює Марія Лукацька, професорка електрохімічних енергетичних систем у Швейцарській вищій технічній школі Цюріха.

Інноваційний підхід

Завдання полягало в тому, щоб зменшити вміст фтору без шкоди для стабільності цього захисного шару. Дослідники досягли цього за допомогою електростатичного притягання. Вони підібрали заряджені молекули-носії, які могли транспортувати молекули фтору безпосередньо до анода. Цей метод дозволяє рідкому електроліту містити лише 0,1% фтору за вагою, що принаймні у 20 разів менше, ніж у попередніх дослідженнях.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.

Практичне значення

Однією з ключових переваг цього методу є те, що він не потребує значних змін у виробничих процесах, а лише модифікації формули електроліту. Вчені успішно протестували своє рішення на монетоподібних акумуляторах і зараз готуються до створення прототипів акумуляторів у формі сумки, які зазвичай використовуються у смартфонах.

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Ця розробка обіцяє зробити батареї безпечнішими у використанні та утилізації, що є значним кроком на шляху до більш сталих рішень для зберігання енергії.