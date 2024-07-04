Конкуренція на ринку акумуляторів для електромобілів є жорсткою, і такі компанії, як Tesla і Samsung, також працюють над удосконаленням технології покриття електродів. Нинішній "мокрий" метод є енергоємним і шкідливим для довкілля. Перейшовши на "сухий" метод, виробники можуть знизити виробничі витрати на 17-30%/

А тим часом CATL успішно випробувала 4-тонний електричний літак з передовою акумуляторною технологією

Технологічний прогрес

Технічний директор LG Energy Solution Кім Дже-Юнг (Kim Je-Young) акцентував на досягненнях компанії в комерціалізації технології сухого покриття електродів, яка почала розроблятися ще десять років тому. LG планує запустити пілотну лінію з виробництва електродів за цією новою технологією в четвертому кварталі цього року, а повномасштабне виробництво заплановано на 2028 рік.

Виклики, з якими стикаються конкуренти

Компанія Tesla, яка у 2019 році придбала компанію Maxwell Technologies саме через аналогічну технологію, зіткнулася з проблемами при впровадженні сухого методу на своєму заводі в Техасі, успішно використовуючи його лише для анодів. Хімічний склад катодів досі перешкоджав застосуванню цього нового методу.

Переваги сухого методу

Мокрий метод передбачає нанесення рідких хімічних реагентів на електроди, які потім висушуються у великих енергоємних печах. Сухий метод усуває потребу в таких печах і утилізації відпрацьованих хімічних реагентів, зменшуючи споживання енергії та дозволяючи більш ефективно використовувати простір на виробничих об'єктах.

Volkswagen стверджує, що ця технологія може скоротити витрати на електроенергію для виробництва електродів на 30% і вдвічі зменшити необхідні виробничі площі.

LG Energy Solution прагне зміцнити свої позиції на ринку завдяки цьому прориву в технології виробництва електродів. Наразі компанія відстає від китайських конкурентів, утримуючи 12,6% світового ринку акумуляторів. Нова технологія сухого покриття електродів може бути застосована як до катодів, так і до анодів, що потенційно збільшить частку LG на ринку.

Інші великі гравці галузі, зокрема Samsung, Panasonic, CATL, EVE Energy та Svolt Energy Technology, також займаються відповідними дослідженнями. Деякі виробники зосереджуються на вдосконаленні існуючої технології "мокрого" виробництва, що може зробити батареї доступнішими без зміни їхнього хімічного складу.

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А проте, запровадження технології сухого покриття електродів є значним кроком уперед, що робить виробництво акумуляторів більш стійким та економічно ефективним, створюючи основу для конкурентоспроможного та екологічно свідомого майбутнього на ринку електромобілів.

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