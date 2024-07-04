Конкуренция на рынке аккумуляторов для электромобилей является жесткой, и такие компании, как Tesla и Samsung, также работают над усовершенствованием технологии покрытия электродов. Нынешний "мокрый" метод является энергоемким и вредным для окружающей среды. Перейдя на "сухой" метод, производители могут снизить производственные затраты на 17-30%/

А тем временем CATL успешно испытала 4-тонный электрический самолет с передовой аккумуляторной технологией

Технологический прогресс

Технический директор LG Energy Solution Ким Дже-Юнг (Kim Je-Young) акцентировал на достижениях компании в коммерциализации технологии сухого покрытия электродов, которая начала разрабатываться еще десять лет назад. LG планирует запустить пилотную линию по производству электродов по этой новой технологии в четвертом квартале этого года, а полномасштабное производство запланировано на 2028 год.

Вызовы, с которыми сталкиваются конкуренты

Компания Tesla, которая в 2019 году приобрела компанию Maxwell Technologies именно из-за аналогичной технологии, столкнулась с проблемами при внедрении сухого метода на своем заводе в Техасе, успешно используя его только для анодов. Химический состав катодов до сих пор препятствовал применению этого нового метода.

Преимущества сухого метода

Мокрый метод предполагает нанесение жидких химических реагентов на электроды, которые затем высушиваются в больших энергоемких печах. Сухой метод устраняет потребность в таких печах и утилизации отработанных химических реагентов, уменьшая потребление энергии и позволяя более эффективно использовать пространство на производственных объектах.

Volkswagen утверждает, что эта технология может сократить расходы на электроэнергию для производства электродов на 30% и вдвое уменьшить необходимые производственные площади.

LG Energy Solution стремится укрепить свои позиции на рынке благодаря этому прорыву в технологии производства электродов. Сейчас компания отстает от китайских конкурентов, удерживая 12,6% мирового рынка аккумуляторов. Новая технология сухого покрытия электродов может быть применена как к катодам, так и к анодам, что потенциально увеличит долю LG на рынке.

Другие крупные игроки отрасли, в частности Samsung, Panasonic, CATL, EVE Energy и Svolt Energy Technology, также занимаются соответствующими исследованиями. Некоторые производители сосредотачиваются на совершенствовании существующей технологии "мокрого" производства, что может сделать батареи доступными без изменения их химического состава.

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Однако, внедрение технологии сухого покрытия электродов является значительным шагом вперед, что делает производство аккумуляторов более устойчивым и экономически эффективным, создавая основу для конкурентоспособного и экологически сознательного будущего на рынке электромобилей.

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