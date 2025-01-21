Поліція Британії конфіскувала, ймовірно, єдиний Cybertruck у країні, бо він виявився нелегальним

У Великій Британії власник втратив свій імпортований Cybertruck, оскільки цей автомобіль є нелегальним. Деякий час тому мережею гуляли новини про перший пікап компанії Tesla, завезений до країни, але наразі незрозуміло, чи це той самий, чи інший екземпляр.

Що сталося

Згідно з повідомленням, водій "був постійним резидентом Великої Британії, але транспортний засіб зареєстрований і застрахований за кордоном, що заборонено у Великій Британії". Але проблема не лише в цьому. Річ у тім, що Cybertruck у цілому не пройшов сертифікацію та не отримав дозволу на перебування на британських дорогах, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис поліції у Facebook.

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Навіть маючи правильні документи іншої країни, транспортний засіб усе одно є нелегальним у Британії. Чиновники раніше вказували на те, що масивна вантажівка просто занадто велика й гостра для європейських доріг, створюючи надто велику загрозу для безпеки пішоходів,

Хоча це може здатися комусь тривіальним, існує законне занепокоєння щодо безпеки інших учасників дорожнього руху або пішоходів, якщо вони потраплять у зіткнення з Cybertruck. Транспортний засіб був вилучений відповідно до S165 Закону про дорожній рух, а водія сповістили про це,

– йдеться в заяві поліції Бері.

Tesla завжди знала, що її електричний пікап буде складно легалізувати на інших ринках, окрім Північної Америки, де правила є дещо іншими, ніж у Європі, наприклад. Тому компанія з самого початку казала, що не планує широкого поширення Cybertruck по світу, лише на тих ринках, де закони є схожими – наприклад, у Канаді та Мексиці.

Однак це не завадило людям приватно імпортувати ці машини до себе додому:

Ми вже бачили їх у Саудівській Аравії та Китаї.

Чули як два Cybertruck подорожували Європою, де їх зупинили на литовській митниці через підозри, що вони прямують до Росії.

У липні перший Cybertruck привезли до Чехії, де власник зробив кілька модифікацій гострої зовнішньої частини вантажівки, наприклад, обклеїв капот гумовою стрічкою, перш ніж чеська влада змогла класифікувати його як вантажівку й офіційно зареєструвати.

Також електричний пікап неодноразово бачили на вулицях Києва .

. Нарешті, щонайменше один автомобіль був у Росії, де Рамзан Кадиров поставив на нього кулемет й стверджував, що відправить машину на війну проти України.

Нарешті, у якийсь момент з'явилися й новини про перший Cybertruck у Британії. На жаль для власника, поїздити він зміг недовго. Поліція вилучила автомобіль, який не має сертифіката відповідності, й заявила, що "Tesla привезла цей автомобіль до Великої Британії, але тільки для демонстрації. Вона ніколи не намагалася зробити його легальним у країні".