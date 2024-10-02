На Сонці стався другий найбільший спалах з початку поточного циклу

2 жовтня розпочалося з великого сюрпризу: у перші хвилини доби наша зоря раптово вибухнула величезним спалахом найпотужнішого X-класу. Вчені зазначають, що це другий за величиною спалах, який вони тільки фіксували в рамках поточного 25 сонячного циклу. Його перевершила лише подія 14 травня 2024 року.

Що відомо на цей момент

Сонячний спалах X7.1 вирвався з області плям 3842, повідомляє NOAA у своєму звіті. Але, на жаль, це поки що все, що науковці можуть про нього сказати. Вони досі не знають, чи породив він викид корональної маси (КВМ), і якщо так, то чи був він спрямований у наш бік. Таким чином наразі неможливо сказати, чи слід очікувати потужну магнітну бурю найближчими днями на Землі.

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Як зазначають інформаційні ресурси NOAA та SWPC, все ще триває аналіз доступних коронографічних зображень, але вчені досі не отримали всіх даних із супутників. Наразі є лише два кадри коронографа SOHO/LASCO, які показують викид корональної маси з кута огляду на Землі.

Якщо КВМ дійсно відбувся, то він, імовірно, зможе досягти Землі десь із вечора 3 жовтня до полудня 4 жовтня за UTC. В Україні до цього слід додати три години, тобто це приблизно кінець доби 3 жовтня й аж до 15:00 4 жовтня.

Варто також зазначити, що протягом кількох годин після спалаху X7.1 сталося 5 спалахів класу M – всі з тієї ж групи сонячних плям 3842. Сила спалахів – від 1.5 до 7.6. Якщо якийсь із них породив викид маси, він потенційно може об'єднатися з попереднім, утворивши один гігантський потік радіації, який накриє Землю.



Сонячні плями станом на 1 жовтня 2024 року / Фото SpaceWeatherLive

Наразі вчені лише спостерігають сильне радіозаглушення , тобто на освітленій сонцем стороні планети можливі перебої у радіозв'язку.

, тобто на освітленій сонцем стороні планети можливі перебої у радіозв'язку. Якщо КВМ є і він досягне Землі, можуть спостерігатися перебої в роботі електроніки та електропостачання, GPS, супутників .

. Крім того, ми побачимо північні сяйва. Коли спалах X8.7 накрив Землю у травні 2024 року, сяйва перебралися аж за екватор, що трапляється надзвичайно різко. Бачили їх і в Україні, тож і цього разу ми можемо побачити червоні вогні та рожеві у небі.

космічної погоди на 1-3 жовтня та приблизним прогнозом до кінця поточного тижня. У ньому вчені зазначили, що сонячні плями з групи 3842 наразі продовжують розростатися й можуть породити спалах класу X, що й, власне, сталося. Активними також лишаються плями 3843 і 3844.