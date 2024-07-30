Знайдено нові докази потенційного життя на Венері, які відновили суперечки в науковій спільноті

У 2020 році Джейн Грівз та її команда з Університету Кардіффа оголосили про революційне відкриття: виявлення фосфіну, газу, пов'язаного з біологічною активністю на Землі, у хмарах над Венерою. Тепер же науковці знайшли ще один маркер, який підтверджує їхні попередні висновки та породжує ще більше запитань.

Початкове повідомлення зустріло лавину скепсису і викликало інтенсивні дебати в науковій спільноті. Однак тепер Грівз та її колеги представили нові докази на засіданні Королівського астрономічного товариства в Халлі, Англія, які ще більше підтверджують їхню гіпотезу.

Дивіться також Телескоп Джеймса Вебба підтвердив відкриття найдавнішої відомої галактики у Всесвіті

Цього разу вони зосередилися на присутності аміаку, ще одного газу, який переважно виробляється біологічними процесами на Землі.

Найцікавіше було б припустити, що аміак виробляє якесь мікробне життя, тому що це був би чудовий спосіб для нього регулювати своє власне середовище,

– сказала Грівз в інтерв'ю CNN.

Вона пояснила, що мікробне виробництво аміаку може зробити середовище менш кислим, що потенційно робить його таким же придатним для життя, як і деякі з найбільш екстремальних середовищ на Землі.

Дейв Клементс з Імперського коледжу Лондона, який представив на зустрічі окремі докази наявності аміаку на Венері, наголосив на його функціональному значенні.

Ми не розуміємо, як виробляється аміак, так само як не розуміємо, як виробляється фосфін, але якщо там є аміак, то він повинен мати функціональне призначення, яке ми можемо зрозуміти,

– сказав він.

Попри ці інтригуючі знахідки, багато науковців залишаються обережними у припущеннях та інтерпретаціях.

Хав'єр Мартін-Торрес, професор планетарних наук з Абердинського університету, раніше оскаржував висновки Грівз, стверджуючи, що вміст води в атмосфері Венери занадто низький для підтримки життя. Однак нові дані про наявність аміаку зацікавили його.

Він визнав, що це "кидає виклик нашому розумінню і припускає, що тут можуть відбуватися більш складні хімічні процеси".

Не пропустіть Подивіться, як будують найбільший оптичний телескоп у світі в пустелі Атакама

Пошуки розуміння потенціалу Венери для життя продовжить запланована місія NASA "Дослідження інертних газів, хімії та візуалізації в глибоких шарах атмосфери Венери" (DAVINCI). Запланована на 2030-ті роки, ця місія має на меті зануритися в атмосферу Венери і надати більш точні відповіді про її хімічний склад і потенціал для життя.