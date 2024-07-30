Первоначальное сообщение встретило лавину скепсиса и вызвало интенсивные дебаты в научном сообществе. Однако теперь Гривз и ее коллеги представили новые доказательства на заседании Королевского астрономического общества в Халле, Англия, которые еще больше подтверждают их гипотезу.

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На этот раз они сосредоточились на присутствии аммиака, еще одного газа, который преимущественно производится биологическими процессами на Земле.

Интереснее всего было бы предположить, что аммиак производит какая-то микробная жизнь, потому что это был бы отличный способ для него регулировать свою собственную среду,

– сказала Гривз в интервью CNN.

Она объяснила, что микробное производство аммиака может сделать среду менее кислой, что потенциально делает ее такой же пригодной для жизни, как и некоторые из самых экстремальных сред на Земле.

Дейв Клементс из Имперского колледжа Лондона, который представил на встрече отдельные доказательства наличия аммиака на Венере, отметил его функциональное значение.

Мы не понимаем, как производится аммиак, так же как не понимаем, как производится фосфин, но если там есть аммиак, то он должен иметь функциональное назначение, которое мы можем понять,

– сказал он.

Несмотря на эти интригующие находки, многие ученые остаются осторожными в предположениях и интерпретациях.

Хавьер Мартин-Торрес, профессор планетарных наук из Абердинского университета, ранее оспаривал выводы Гривз, утверждая, что содержание воды в атмосфере Венеры слишком низкое для поддержания жизни. Однако новые данные о наличии аммиака заинтересовали его.

Он признал, что это "бросает вызов нашему пониманию и предполагает, что здесь могут происходить более сложные химические процессы".

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Поиски понимания потенциала Венеры для жизни продолжит запланированная миссия NASA "Исследование инертных газов, химии и визуализации в глубоких слоях атмосферы Венеры" (DAVINCI). Запланированная на 2030-е годы, эта миссия имеет целью погрузиться в атмосферу Венеры и предоставить более точные ответы о ее химическом составе и потенциале для жизни.