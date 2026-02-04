Чому військовим важливо зареєструвати Starlink: пояснення Федорова

Для безперебійної роботи зв'язку на фронті українським захисникам необхідно оперативно верифікувати свої термінали Starlink. Міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що внесення пристроїв до "білого списку" є критично важливим для забезпечення стабільності під час оборони країни.

Михайло Федоров звернувся до командирів усіх рівнів із закликом організувати процес реєстрації пристроїв, щоб уникнути їхнього відключення.

Як працює верифікація для армії та що потрібно зробити власникам?

Для Сил оборони передбачено спеціальний алгоритм, який не потребує зайвої бюрократії: військовим не потрібно ставити термінали на баланс частин або передавати паролі до облікових записів.

Щоб пристрій потрапив до "білого списку" та продовжив функціонувати після масового блокування неавторизованих терміналів, достатньо передати номери Starlink через військову систему DELTA. У майбутньому планується, що дані для реєстрації будуть надходити в режимі реального часу.

Для цивільних власників та бізнесу умови верифікації Stralink дещо інші, але також спрямовані на легалізацію обладнання:

Фізичні особи та ФОП мають звернутися до ЦНАПу з 3 лютого. Потрібно надати KIT-номер (серійний номер комплекту), UTID (ідентифікатор антени) або Dish ID, а також номер акаунта на сайті Starlink. При собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. Без фізичної присутності термінала можна зареєструвати лише один пристрій, а за умови показування – до трьох на особу.

мають звернутися до ЦНАПу з 3 лютого. Потрібно надати KIT-номер (серійний номер комплекту), UTID (ідентифікатор антени) або Dish ID, а також номер акаунта на сайті Starlink. При собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. Без фізичної присутності термінала можна зареєструвати лише один пристрій, а за умови показування – до трьох на особу. Юридичні особи проходять процедуру через портал Дія, авторизувавшись за допомогою КЕП. Потрібно вказати технічні дані терміналів та підписати заяву. Для звичайних компаній діє ліміт у 10 пристроїв, тоді як для критично важливих підприємств обмежень немає. Послуга верифікації є повністю безоплатною для всіх категорій користувачів.

Чому запровадили обмеження?

Рішення про створення "білого списку" стало відповіддю на стійку та зростаючу загрозу: використання росіянами терміналів Starlink на ударних безпілотниках. Окупанти почали встановлювати супутникове обладнання на "Шахеди", що дозволяє операторам керувати дронами в реальному часі на великих відстанях.

Такі апарати літають на низькій висоті та ігнорують засоби радіоелектронної боротьби, що робить їх надзвичайно складною ціллю для ППО. Перший випадок застосування такої технології зафіксували 24 січня під час атаки поблизу Кропивницького.

Український уряд спільно з компанією SpaceX розробили механізм боротьби з цією проблемою. Впровадження реєстру дозволяє залишити активними лише ті пристрої, що перебувають у легальному використанні, та відсікти ворога від технологій.

За словами Ілона Маска, кроки з блокування несанкціонованого використання мережі Росією вже приносять позитивні результати.