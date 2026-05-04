Рідкісні веселкові хмари з'явились у небі над Індонезією: чим вони особливі

У небі над індонезійською провінцією Західна Ява зафіксували рідкісне природне явище, яке прикувало увагу тисяч людей та спричинило затори на дорогах. Користувачі соціальних мереж активно поширюють кадри з хмарами, що переливаються всіма кольорами веселки, шукаючи відповіді на питання про їхню природу.

Чому хмари перетворюються на яскраве оптичне видовище?

Подія сталася у п'ятницю, 1 травня 2026 року, коли мешканці округів Бекасі та Богор стали свідками незвичного видовища. Над містом Джонггол у небі з'явилися хмари, що виблискували різними кольорами, нагадуючи фрагменти розсіяної веселки. Це явище настільки вразило очевидців, що воно миттєво стало вірусним у TikTok та інших соціальних мережах, пише місцеве видання Social Expat.

Дивіться також Снігові вершини Гімалаїв змінюють колір: чому це надзвичайно погана новина

Одним із тих, хто зафіксував оптичну ілюзію, став 21-річний місцевий житель Ахмад Байхакі Пратама. Під час подорожі дорогою Джалан Джепрах у Джонгголі він помітив яскраві кольори в небі та вирішив зупинитися.

Дощу ще не було, але з правого боку здавалося, що там була веселка,

– поділився він своїми враженнями наступного дня.

Його приклад наслідували й інші автомобілісти: багато хто сповільнював рух або повністю зупинявся на узбіччі, щоб зафіксувати момент на камери мобільних телефонів, що призвело до короткочасних порушень дорожнього руху в цьому районі.



Веселкові хмари в Індонезії / Фото Ahmad Baehaqy Pratama



Веселкові хмари в Індонезії / Фото Ahmad Baehaqy Pratama

Метеорологічне, кліматологічне та геофізичне агентство Індонезії (BMKG) оперативно відреагувало на запити громадськості та вірусні публікації, надавши офіційне роз'яснення ситуації. За словами фахівців, мешканці Яви спостерігали класичний прояв атмосферної оптики.

Виконувачка обов'язків директора з питань суспільної метеорології BMKG Іда Прамувардані у своїй заяві, яку цитує видання detik, зазначила: "Явище, яке видно на відео, є звичайним випадком в атмосфері і пов'язане з атмосферною оптикою".

Експертка пояснила, що веселкові кольори виникають через взаємодію сонячного світла з краплями води, що знаходяться в повітрі. Ці мікроскопічні частинки вологи можуть залишатися після нещодавнього дощу або переноситися з сусідніх районів, де спостерігалися опади. Зокрема, у момент зйомки відео в інших частинах регіону Сентул дійсно фіксували дощі.



Веселкові хмари в Індонезії / Фото Ahmad Baehaqy Pratama



Веселкові хмари в Індонезії / Фото Ahmad Baehaqy Pratama

Процес формування такої "небесної палітри" базується на трьох фізичних принципах: заломленні, відбитті та дисперсії світла краплями води. Однак візуальна форма явища, яку спостерігали в Джонгголі, мала свої особливості через специфічну хмарність. Іда Прамувардані додала, що значну роль у створенні ефекту відіграли потужні купчасті хмари, які в той момент знаходилися в небі.

У той самий час можна побачити високі купчасті хмари, які частково закривають веселку, через що вона виглядає неповною,

– пояснила представниця BMKG.

Ці хмарні утворення перекривали частину світлового спектра, не даючи веселці сформувати звичну повну дугу.

Незважаючи на ефектний вигляд, який у декого міг викликати занепокоєння, метеорологи запевнили, що веселкові хмари не є передвісником природних катаклізмів чи екстремальних погодних умов, пише The Online Citizen. Це лише індикатор певних процесів у нижніх шарах атмосфери.

Це явище не є прямою ознакою наближення шторму, а скоріше вказує на ріст конвективних хмар і можливість локальних опадів у навколишній місцевості, навіть якщо в самій точці спостереження залишається ясно або дощу ще не було,

– підкреслила Іда Прамувардані.



Веселкові хмари в Індонезії / Фото Ahmad Baehaqy Pratama

Агентство BMKG закликало громадян не пов'язувати подібні оптичні ефекти з небезпечними погодними явищами без перевірки офіційної метеорологічної інформації.

Де ще бачили подібні явища?

Веселкові хмари фіксують у різних частинах світу, але їхня географія залежить від типу явища. Є два основних варіанти: звичайна іризація в хмарах (досить поширена) і рідкісні полярні стратосферні "перламутрові" хмари.

У 2024 – 2025 роках їх регулярно спостерігали в полярних і приполярних регіонах. Наприклад, в Антарктиді на станції Моусон зафіксували дуже яскраві перламутрові хмари в липні 2024 року, про що писали на Australian Antarctic Division. Такі ж явища стабільно бачать у північній Скандинавії – зокрема у Швеції (є підтверджені спостереження у 2024 – 2025 роках) та загалом у регіоні Арктики.

Класичні "зони появи" цих хмар – це країни на високих широтах. До них входять Норвегія, Швеція, Фінляндія, північ Канади. Саме там найчастіше виникають умови з екстремально низькими температурами у стратосфері, які необхідні для формування таких хмар.

Цікавіше те, що останніми роками їх почали частіше бачити значно південніше. У 2023–2024 роках великі спалахи перламутрових хмар спостерігали у Великій Британії, Франції (наприклад, у Альпах), а також навіть у Швейцарії та Італії. Це пов’язано зі зміщенням полярного вихору і нетипово холодними умовами в атмосфері, пише Cloud Appreciation.

Окрім цього, звичайна іризація (менш рідкісна форма "веселкових хмар") фіксується практично по всьому світу. Наприклад, у 2024 році її спостерігали у В’єтнамі, Фінляндії, США, Новій Зеландії та інших країнах. Тут не потрібні екстремальні умови – достатньо тонких хмар із однаковими краплями води або кристалами льоду.