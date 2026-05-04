Почему облака превращаются в яркое оптическое зрелище?

Событие произошло в пятницу, 1 мая 2026 года, когда жители округов Бекаси и Богор стали свидетелями необычного зрелища. Над городом Джонггол в небе появились облака, сверкавшие разными цветами, напоминающие фрагменты рассеянной радуги. Это явление настолько поразило очевидцев, что оно мгновенно стало вирусным в TikTok и других социальных сетях, пишет местное издание Social Expat.

Одним из тех, кто зафиксировал оптическую иллюзию, стал 21-летний местный житель Ахмад Байхаки Пратама. Во время путешествия по дороге Джалан Джепрах в Джонгголе он заметил яркие цвета в небе и решил остановиться.

Дождя еще не было, но с правой стороны казалось, что там была радуга,

– поделился он своими впечатлениями на следующий день.

Его примеру последовали и другие автомобилисты: многие замедляли движение или полностью останавливались на обочине, чтобы зафиксировать момент на камеры мобильных телефонов, что привело к кратковременным нарушениям дорожного движения в этом районе.



Радужные облака в Индонезии / Фото Ahmad Baehaqy Pratama



Метеорологическое, климатологическое и геофизическое агентство Индонезии (BMKG) оперативно отреагировало на запросы общественности и вирусные публикации, предоставив официальное разъяснение ситуации. По словам специалистов, жители Явы наблюдали классическое проявление атмосферной оптики.

Исполняющая обязанности директора по вопросам общественной метеорологии BMKG Ида Прамувардани в своем заявлении, которую цитирует издание detik, отметила: "Явление, которое видно на видео, является обычным случаем в атмосфере и связано с атмосферной оптикой".

Эксперт объяснила, что радужные цвета возникают из-за взаимодействия солнечного света с каплями воды, находящимися в воздухе. Эти микроскопические частицы влаги могут оставаться после недавнего дождя или переноситься из соседних районов, где наблюдались осадки. В частности, в момент съемки видео в других частях региона Сентул действительно фиксировали дожди.



Радужные облака в Индонезии / Фото Ahmad Baehaqy Pratama



Процесс формирования такой "небесной палитры" базируется на трех физических принципах: преломлении, отражении и дисперсии света каплями воды. Однако визуальная форма явления, которую наблюдали в Джонгголе, имела свои особенности из-за специфической облачности. Ида Прамувардани добавила, что значительную роль в создании эффекта сыграли мощные кучевые облака, которые в тот момент находились в небе.

В то же время можно увидеть высокие кучевые облака, которые частично закрывают радугу, из-за чего она выглядит неполной,

– объяснила представительница BMKG.

Эти облачные образования перекрывали часть светового спектра, не давая радуге сформировать привычную полную дугу.

Несмотря на эффектный вид, который у некоторых мог вызвать беспокойство, метеорологи заверили, что радужные облака не является предвестником природных катаклизмов или экстремальных погодных условий, пишет The Online Citizen. Это лишь индикатор определенных процессов в нижних слоях атмосферы.

Это явление не является прямым признаком приближения шторма, а скорее указывает на рост конвективных облаков и возможность локальных осадков в окружающей местности, даже если в самой точке наблюдения остается ясно или дождя еще не было,

– подчеркнула Ида Прамувардани.



Агентство BMKG призвало граждан не связывать подобные оптические эффекты с опасными погодными явлениями без проверки официальной метеорологической информации.

Где еще видели подобные явления?

Радужные облака фиксируют в разных частях мира, но их география зависит от типа явления. Есть два основных варианта: обычная иризация в облаках (довольно распространенная) и редкие полярные стратосферные "перламутровые" облака.

В 2024 – 2025 годах их регулярно наблюдали в полярных и приполярных регионах. Например, в Антарктиде на станции Моусон зафиксировали очень яркие перламутровые облака в июле 2024 года, о чем писали на Australian Antarctic Division. Такие же явления стабильно видят в северной Скандинавии – в частности в Швеции (есть подтвержденные наблюдения в 2024 – 2025 годах) и в целом в регионе Арктики.

Классические "зоны появления" этих облаков – это страны на высоких широтах. В них входят Норвегия, Швеция, Финляндия, север Канады. Именно там чаще всего возникают условия с экстремально низкими температурами в стратосфере, которые необходимы для формирования таких облаков.

Интереснее то, что в последние годы их стали чаще видеть значительно южнее. В 2023–2024 годах большие вспышки перламутровых облаков наблюдали в Великобритании, Франции (например, в Альпах), а также даже в Швейцарии и Италии. Это связано со смещением полярного вихря и нетипично холодными условиями в атмосфере, пишет Cloud Appreciation.

Кроме этого, обычная иризация (менее редкая форма "радужных облаков") фиксируется практически по всему миру. Например, в 2024 году ее наблюдали во Вьетнаме, Финляндии, США, Новой Зеландии и других странах. Здесь не нужны экстремальные условия – достаточно тонких облаков с одинаковыми каплями воды или кристаллами льда.