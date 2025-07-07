У Дії запустили цифровий простір Ветеран PRO
- У застосунку Дія з'явився цифровий простір Ветеран PRO для спрощення доступу до послуг для ветеранів та їхніх родин.
- У Ветеран PRO доступні послуги, такі як пошук фахівця супроводу, ветеранський спорт, єОселя, єВідновлення, встановлення статусу інвалідності та подання заяви про субсидію.
У застосунку Дія з’явився цифровий простір Ветеран PRO, який спрощує доступ до ключових послуг для ветеранів та їхніх родин. Тепер у кілька кліків можна отримати підтримку без черг і бюрократії.
Доступ до послуг у кілька кліків
Новий цифровий простір Ветеран PRO створений для того, щоб ветерани та їхні родини могли легко отримувати державні послуги. Цей розділ доступний у застосунку Дія для тих, хто має цифрове посвідчення ветерана. Зараз в Україні налічується понад 1,3 мільйона ветеранів, тому держава намагається мінімізувати бюрократичні перешкоди для них, пише 24 Канал з посиланням на офіційний телеграм-канал Мінцифри.
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Щоб скористатися послугами, потрібно:
- Оновити застосунок Дія та авторизуватися.
- Перейти до розділу "Сервіси" та обрати "Ветеран PRO".
- Вибрати потрібну послугу з доступного переліку.
Наразі у Ветеран PRO доступні такі сервіси:
- Пошук фахівця супроводу ветеранів та демобілізованих осіб.
- Ветеранський спорт.
- єОселя.
- єВідновлення.
- Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.
- Подання заяви про субсидію.
Зазначається, що це лише перший етап. У майбутньому перелік послуг планують розширити, щоб ще більше спростити взаємодію ветеранів із державними органами.