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Техно Інтернет У Дії запустили цифровий простір Ветеран PRO
7 липня, 16:04
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У Дії запустили цифровий простір Ветеран PRO

Олександр Гайдамашко
Основні тези
  • У застосунку Дія з'явився цифровий простір Ветеран PRO для спрощення доступу до послуг для ветеранів та їхніх родин.
  • У Ветеран PRO доступні послуги, такі як пошук фахівця супроводу, ветеранський спорт, єОселя, єВідновлення, встановлення статусу інвалідності та подання заяви про субсидію.

У застосунку Дія з’явився цифровий простір Ветеран PRO, який спрощує доступ до ключових послуг для ветеранів та їхніх родин. Тепер у кілька кліків можна отримати підтримку без черг і бюрократії.

Доступ до послуг у кілька кліків

Новий цифровий простір Ветеран PRO створений для того, щоб ветерани та їхні родини могли легко отримувати державні послуги. Цей розділ доступний у застосунку Дія для тих, хто має цифрове посвідчення ветерана. Зараз в Україні налічується понад 1,3 мільйона ветеранів, тому держава намагається мінімізувати бюрократичні перешкоди для них, пише 24 Канал з посиланням на офіційний телеграм-канал Мінцифри.

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Щоб скористатися послугами, потрібно:

  • Оновити застосунок Дія та авторизуватися.
  • Перейти до розділу "Сервіси" та обрати "Ветеран PRO".
  • Вибрати потрібну послугу з доступного переліку.

Наразі у Ветеран PRO доступні такі сервіси:

  • Пошук фахівця супроводу ветеранів та демобілізованих осіб.
  • Ветеранський спорт.
  • єОселя.
  • єВідновлення.
  • Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.
  • Подання заяви про субсидію.

Зазначається, що це лише перший етап. У майбутньому перелік послуг планують розширити, щоб ще більше спростити взаємодію ветеранів із державними органами.