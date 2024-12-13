У Росії заблокували Viber через "порушення законодавства"

Роскомнадзор оголосив про блокування месенджера Viber через, мовляв, порушення вимог російського законодавства. Тепер для росіян доступ до нього обмежений.

Месенджер не працюватиме на усій території Росії з п'ятниці, 13 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про блокування Viber у Росії

Як пояснив Роскомнадзор, Viber буцімто порушує закони, виконання яких потрібне "для запобігання загрозам використання месенджера в терористичних та екстремістських цілях.

Там також заявляють про загрозу "вербування громадян для їх вчинення, продажу наркотиків, а також у зв'язку з розміщенням протиправної інформації". Цікаво, що з цим месенджером у росіян було багато проблем.

За даними російських ЗМІ, ще влітку 2023 Viber оштрафували за відмову видалити "фейки" про армію. У суді представник месенджера заявив, що контент недоступний для користувачів із Росії.

Також, згідно з оприлюдненою інформацією, у березні 2024 року суд оштрафував месенджер на 800 тисяч рублів за публікацію забороненого контенту. Своєю чергою депутат Держдуми Антон Немкін зауважив, що ці штрафи нібито досі не було сплачено.

За його словами, їхня загальна сума за останні два роки перевищила 1,8 мільйона рублів, чому еквівалентно близько 17 тисяч доларів. До речі, на початку грудня у Росії скаржилися на масштабний збій у роботі застосунку Viber. Припускали, що це могло бути пов'язано з обмеженням роботи месенджерів владою.