Американські астронавти на МКС проголосували достроково та показали фото з космосу

Астронавти з Міжнародної космічної станції проголосували на виборах США. Вони голосували достроково, як і понад 1,2 мільйона людей в окрузі Камали Гарріс.

Свій голос на виборах президента в США віддали троє астронавтів, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про голосування астронавтів

Секретар суду округу Гарріс у штаті Техас розповів, що достроково проголосували на президентських виборах із Міжнародної космічної станції Бутч Вілмор, Суні Вільямс і Дон Петтіт.

Це дуже важливий обов'язок, який ми маємо як громадяни, і я з нетерпінням чекаю можливості голосувати з космосу, що дуже круто,

– говорив Вільямс журналістам під час пресконференції 13 вересня з космічної станції.

Астронавти NASA опублікували в інстаграмі фото в шкарпетках патріотичних кольорів у день виборів. На шкарпетках написано: "Пишаюся бути американцем"

Відомо, що бюлетені з космосу передають на Землю у той самий спосіб, у який передають більшість даних між космічною станцією та центром управління польотами – через ближню космічну мережу NASA, сузір'я супутників у космосі, які взаємодіють з антенами на нашій планеті.