Свой голос на выборах президента в США отдали трое астронавтов, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Все о выборах в США 2024: последние опросы, как считают голоса и когда будут результаты

Что известно о голосовании астронавтов

Секретарь суда округа Харрис в штате Техас рассказал, что досрочно проголосовали на президентских выборах с Международной космической станции Бутч Уилмор, Суни Уильямс и Дон Петтит.

Это очень важный долг, который мы имеем как граждане, и я с нетерпением жду возможности голосовать из космоса, что очень круто,

– говорил Уильямс журналистам во время пресс-конференции 13 сентября с космической станции.

Астронавты NASA опубликовали в инстаграме фото в носках патриотических цветов в день выборов. На носках написано: "Горжусь быть американцем"

Известно, что бюллетени из космоса передают на Землю тем же способом, в который передают большинство данных между космической станцией и центром управления полетами – через ближнюю космическую сеть NASA, созвездия спутников в космосе, которые взаимодействуют с антеннами на нашей планете.

Глава Міноборони підтвердив, що на Курщині відбулося перше невелике зіткнення із військами КНДР