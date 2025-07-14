Влада США модифікувала відео у справі Епштейна і подала його, як важливий доказ

У Сполучених Штатах триває розслідування гучної справи щодо Джефрі Епштейна. Нещодавно оприлюднене відео з камери спостереження біля його камери у в’язниці викликало більше запитань ніж надало відповідей. Американський Департамент юстиції назвав запис "сирим" (RAW), але аналіз метаданих показує, що файл модифікували.

Відео тривалістю понад 11 годин, опубліковане Департаментом юстиції США (DOJ), мало б остаточно розвіяти теорії змови навколо смерті Джеффрі Епштейна у в'язниці Metropolitan Correctional Center у Нью-Йорку, однак викликало ще більше запитань та підозр, розповідає 24 Канал з посиланням на Wired.

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Запис, який було представлено американському суспільству, охоплює період з 20:00 9 серпня 2019 року до приблизно 7:00 наступного ранку, коли Епштейна знайшли мертвим. На кадрах видно коридор біля камери, але немає прямих зображень дверей чи внутрішнього простору камери. DOJ стверджує, що відео підтверджує відсутність сторонніх осіб у зоні камери Епштейна в цей час, що доводить одне з припущень слідства про його самогубство.

Однак аналіз метаданих, проведений виданням WIRED та незалежними експертами, виявив, що файл, ймовірно, був оброблений за допомогою програми Adobe Premiere Pro. Метадані вказують на те, що відео складається принаймні з двох окремих кліпів, а файл зберігався кілька разів протягом 23 хвилин 23 травня 2025 року перед завантаженням на сайт DOJ.

Метадані – це інформація про файл, яка включає дату створення, зміни, програмне забезпечення, використане для обробки, та інші технічні деталі. У криміналістиці вони допомагають встановити автентичність доказів. Ланцюжок зберігання доказів – це процедура документування всіх етапів роботи з доказами, щоб гарантувати їхню недоторканність. Будь-яке порушення цього ланцюжка може зробити докази непридатними для суду.

Це щонайменше суперечить заяві про "сирість" файлу (мається на увазі його оригінальне походження з джерела захоплення), адже справжній необроблений запис мав би бути експортованим безпосередньо з системи в'язниці без додаткових змін.

Експерти зазначили виданню WIRED, що такі метадані підривають довіру до ланцюжка зберігання доказів, що є критично важливим для використання матеріалів у суді. За їх словами, якби це відео представили в суді, його б відкинули вимагаючи показати файл з оригінального джерела та зробити прямий експорт без будь-яких втручань.

Крім того, у відео є "зникла хвилина" – проміжок з 23:58:58 до 00:00:00. Генеральний прокурор США Пем Бонді пояснила це технічною особливістю системи, яка щодня перезавантажується на одну хвилину. Проте в контексті такої резонансної справи подібні прогалини лише посилюють підозри.

Відео у справі Епштейна фейкове?

Важливо зауважити, що немає прямих доказів зловмисного редагування відео. Зміни могли бути результатом стандартної конвертації формату для публічного доступу. Однак відсутність чітких пояснень від DOJ та використання терміну "сирий" для обробленого файлу викликають недовіру. Будь-яка необґрунтована деталь у цій справі стає поживою для нових теорій змов.

Смерть Епштейна у 2019 році й досі викликає питання через численні невідповідності: несправність камер, недбалість охорони та його зв'язки з впливовими особами. Відео мало б поставити крапку в спекуляціях, але замість цього лише додало нових сумнівів.

Що відомо про справу Джефрі Епштейна?

Справа Джеффрі Епштейна – одна з найбільш резонансних кримінальних історій останніх десятиліть, яка активно розслідувалася у США донедавна. Станом на сьогодні чинна адміністрація США намагається відтягнути увагу суспільства від цієї справи.

Хто такий Джеффрі Епштейн Це американський фінансист і мільйонер, який здобув сумнівну славу через звинувачення у сексуальних злочинах. Він мав широкі зв'язки серед впливових політиків, бізнесменів і знаменитостей.

У 2005 році Епштейна звинуватили у сексуальній експлуатації неповнолітніх дівчат у Флориді. У 2008 році він уклав угоду з прокурорами, визнавши провину за менш тяжкими звинуваченнями, і відбув лише 13 місяців у в'язниці з можливістю виходу на роботу.

У липні 2019 року Епштейна знову заарештували за федеральними звинуваченнями у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Цього разу справа набула величезного розголосу через масштаб злочинів і причетність відомих осіб.

10 серпня 2019 року Епштейн був знайдений мертвим у своїй камері в Metropolitan Correctional Center у Нью-Йорку. Офіційна версія – самогубство через повішання, але обставини смерті викликали численні підозри та теорії змови. Несправність камер спостереження, недбалість охорони та інші невідповідності лише посилили сумніви.

Після його смерті розслідування продовжилися, зокрема щодо його спільників. Однією з ключових фігур стала Гіслейн Максвелл, близька соратниця Епштейна, яку у 2021 році засудили за сприяння у вербуванні та експлуатації жертв.

Дональд Трамп і Джеффрі Епштейн були знайомі протягом кількох десятиліть, і їхні стосунки викликають питання у контексті кримінальної справи фінансиста. Трамп і Епштейн спілкувалися у Нью-Йорку та Атлантік-Сіті, відвідуючи спільні вечірки та заходи.

Їхнє знайомство було задокументовано численними фото та свідченнями про спільні поїздки. Відомо, що Трамп щонайменше сім разів літав на приватному літаку Епштейна, який пізніше отримав назву "Lolita Express" через звинувачення у перевезенні неповнолітніх жертв.

Наразі ім’я Дональда Трампа не фігурує в жодному обвинувальному акті у справі Епштейна. Жодних юридичних доказів його причетності до злочинів не представлено, хоча спекуляції у ЗМІ та соцмережах не вщухають.