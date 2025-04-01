SpaceX вперше показала відео полярного регіону Землі з корабля Dragon

SpaceX оприлюднила перше в історії відео полярного регіону Землі, зняте з борту космічного корабля Crew Dragon Resilience. Він відправився в історичну подорож навколо полюсів Землі в рамках місії Fram2.

Унікальні кадри були зафільмовані під час польоту корабля на полярній орбіті. Це стало історичним досягненням для пілотованих місій, розповідає 24 Канал.

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Екіпаж, до якого входять астронавти з Мальти, Норвегії, Німеччини та Австралії, спостерігає за найвіддаленішими куточками планети, відкриваючи нові можливості для досліджень.

Місія Fram2 стартувала 31 березня і триватиме від трьох до п’яти днів. Це шостий комерційний політ SpaceX, а також перший в історії, що охоплює обидва полюси Землі.

Унікальна місія SpaceX має на меті провести унікальні наукові дослідження на полярній орбіті Землі. Екіпаж виконує 22 експерименти, зокрема першу спробу вирощування грибів у космосі та отримання рентгенівських знімків людського тіла в невагомості. Також вивчатиметься вплив мікрогравітації на опорно-рухову систему та адаптація організму до умов космосу.