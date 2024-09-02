Відео на YouTube здатне врятувати ваш смартфон від утоплення і це не жарт

Нещодавно на YouTube з'явилося відео, яке швидко стало вірусним. Воно обіцяє ефективно видалити воду з динаміка вашого iPhone, якщо він впав у воду і, схоже, це справді працює.

Відео, яке за чотири роки набрало 45 мільйонів переглядів, викликало природню зацікавленість та не менш зрозумілий скептицизм. Водночас воно отримало понад 140 000 коментарів від глядачів, які стверджують, що цей метод працює.

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Феномен привернув увагу технологічного оглядача Девіда Пірса з The Verge, який вирішив випробувати метод після того, як телефон його племінника "здійснив незаплановане занурення в річку".

Цілюще відео

Як бачите, ця концепція не є абсолютно новою для технологій. Система відведення води в Apple Watch працює за схожим принципом. Виробник аудіотехніки Bose пояснили, що динаміки рухають повітря, і при достатній силі та частоті повітря вони можуть виштовхувати краплини рідини, що потрапили всередину пристрою.

Ерік Фріман, старший директор з досліджень Bose, пояснив, що найнижчий тон, який динамік може видавати на максимальній гучності, створює найбільший рух повітря, що може допомогти виштовхнути воду з динаміка.

Відео, яке видалить воду з вашого смартфона

Тож як це працює

Слід одразу зазначити, що мовиться виключно про динаміки телефона. В той час, як внутрішня електроніка сучасних смартфонів добре захищена, слабким місцем залишаються динаміки та інші порти, які не так легко зробити водостійкими.

Саме динаміки, найчастіше, серйозно страждають внаслідок підтоплень, оскільки вчасно видалити воду дуже не просто. Експерти не рекомендують видувати її стисненим повітрям, оскільки вода навпаки може потрапити глибше у пристрій та спричинити коротке замикання, або інші потенційні проблеми, які проявляться з часом.

Натомість в таких випадках рекомендується висушити смартфон за допомогою спеціалізованого силікагелю, а потім увімкнути гучну музику, щоб колонки "виштовхали" залишки вологи, які могли залишитися в динаміку.

Науковий підхід iFixit

Для подальшої перевірки методу фахівець iFixit провів звуковий "ремонт" на чотирьох різних смартфонах, включаючи iPhone 13. Уважно спостерігаючи за динаміками під час відтворення відео, фахівець помітив, що в кожному випадку з них починали викидатися маленькі крапельки води. Хоча ефект був тимчасовим, він продемонстрував, що деяку кількість води дійсно можна видалити таким чином.

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Важливо зазначити, що ефективність методу обмежується колонками. Він не справляється з водою, яка могла потрапити в USB-порт, слот для SIM-карти або під кнопки. Однак для тих, хто має справу з випадковим потраплянням води в динаміки телефону, це вірусне відео може запропонувати швидке і просте рішення.

Втім, рекомендації експертів незмінні – якщо ваш телефон потрапив у воду, його потрібно вимкнути і якомога швидше віднести в майстерню, де фахівці зроблять все для того, щоб врятувати ваш пристрій.