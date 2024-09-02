Видео, которое за четыре года набрало 45 миллионов просмотров, вызвало естественный интерес и не менее понятный скептицизм. В то же время оно получило более 140 000 комментариев от зрителей, которые утверждают, что этот метод работает.

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Феномен привлек внимание технологического обозревателя Дэвида Пирса из The Verge, который решил испытать метод после того, как телефон его племянника "совершил незапланированное погружение в реку".

Целебное видео

Как видите, эта концепция не является абсолютно новой для технологий. Система отвода воды в Apple Watch работает по похожему принципу. Производитель аудиотехники Bose объяснили, что динамики двигают воздух, и при достаточной силе и частоте воздуха они могут выталкивать капли жидкости, попавшие внутрь устройства.

Эрик Фриман, старший директор по исследованиям Bose, объяснил, что самый низкий тон, который динамик может выдавать на максимальной громкости, создает наибольшее движение воздуха, что может помочь вытолкнуть воду из динамика.

Видео, которое удалит воду из вашего смартфона

Поэтому как это работает

Следует сразу отметить, что говорится исключительно о динамиках телефона. В то время, как внутренняя электроника современных смартфонов хорошо защищена, слабым местом остаются динамики и другие порты, которые не так легко сделать водостойкими.

Именно динамики, чаще всего, серьезно страдают вследствие подтоплений, поскольку вовремя удалить воду очень не просто. Эксперты не рекомендуют выдувать ее сжатым воздухом, поскольку вода наоборот может попасть глубже в устройство и вызвать короткое замыкание, или другие потенциальные проблемы, которые проявятся со временем.

Зато в таких случаях рекомендуется высушить смартфон с помощью специализированного силикагеля, а затем включить громкую музыку, чтобы колонки "вытолкали" остатки влаги, которые могли остаться в динамике.

Научный подход iFixit

Для дальнейшей проверки метода специалист iFixit провел звуковой "ремонт" на четырех разных смартфонах, включая iPhone 13. Внимательно наблюдая за динамиками во время воспроизведения видео, специалист заметил, что в каждом случае из них начинали выбрасываться маленькие капельки воды. Хотя эффект был временным, он продемонстрировал, что некоторое количество воды действительно можно удалить таким образом.

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Важно отметить, что эффективность метода ограничивается колонками. Он не справляется с водой, которая могла попасть в USB-порт, слот для SIM-карты или под кнопки. Однако для тех, кто имеет дело со случайным попаданием воды в динамики телефона, это вирусное видео может предложить быстрое и простое решение.

Впрочем, рекомендации экспертов неизменны – если ваш телефон попал в воду, его нужно выключить и как можно скорее отнести в мастерскую, где специалисты сделают все для того, чтобы спасти ваше устройство.