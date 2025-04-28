Астрономи вперше виявили екзопланету, що обертається навколо двох зірок під кутом 90 градусів

Команда астрономів вперше в історії задокументували існування екзопланети, що обертається навколо подвійної зоряної системи на полярній орбіті – під кутом 90 градусів до площини орбіти зірок. Унікальне відкриття було зроблено за допомогою Дуже великого телескопа (VLT) Європейської південної обсерваторії (ESO) та описане в дослідженні, опублікованому в журналі Science Advances.

Йдеться про екзопланету 2M1510 (AB) b, що обертається навколо пари коричневих карликів у системі 2M1510. Це перший зафіксований випадок існування "полярної планети" у такій конфігурації, інформує 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

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Планета, що обертається не просто навколо подвійної системи, а саме навколо подвійних коричневих карликів, та ще й на полярній орбіті – це справді неймовірно й захопливо,

– зазначив Амоурі Тріо, співавтор дослідження й астроном з Бірмінгемського університету у Великій Британії.

На сьогодні астрономи виявили лише 16 циркумбінарних планет – тобто тих, що обертаються навколо двох зірок. До цього відкриття усі відомі циркумбінарні планети мали орбіти, що лежали в одній площині з орбітами самих зірок.

Існування планети на перпендикулярній орбіті раніше залишалося лише теоретичним припущенням, яке базувалося на спостереженнях перпендикулярно розташованих протопланетних дисків навколо подвійних систем.

Мене особливо надихає участь у відкритті переконливих доказів існування такої конфігурації,

– додав Томас Бейкрофт, аспірант з астрономії та астрофізики Бірмінгемського університету та головний автор дослідження.

Окрім унікальної орбіти екзопланети, сама подвійна система коричневих карликів є вкрай рідкісною. 2M1510 – лише друга відома науці пара затемнюючих коричневих карликів, тобто таких, що періодично закривають один одного з нашої точки зору на Землі.

Під час спостережень за цією парою Тріо, Бейкрофт і їхні колеги помітили дивні коливання в орбітах зірок, що вказувало на гравітаційний вплив третього об’єкта – імовірної екзопланети на незвичній орбіті.

Бейкрофт пояснив, що команда розглянула всі можливі сценарії, і єдиний, який узгоджується з даними, – це наявність планети на полярній орбіті навколо цієї подвійної системи.

Відкриття було випадковим, адже спостереження науковців не були спрямовані на пошук такої планети або такої конфігурації орбіти. Саме тому воно стало великою несподіванкою.

Ознайомитися з роботою науковців можна на сайті Science Advances.