Відмова від смартфона лише на 3 дні може змінити роботу вашого мозку

Нове дослідження розкриває вплив смартфона на мозкову діяльність, а точніше те, як він реагує на відмову від ґаджета. В експериментах взяли участь 25 молодих людей віком від 18 до 30 років, яких попросили максимально обмежити використання смартфонів на 72 години. Дозволеними були лише важливі комунікації та діяльність, пов'язана з роботою.

Деталі

Дослідники з Гейдельберзького університету та Кельнського університету в Німеччині використовували магнітно-резонансну томографію (МРТ) та психологічні тести до і після телефонної "дієти", щоб визначити, який вплив вона мала на нейронні патерни та активність. Вони виявили зв'язок між змінами активації мозку з плином часу та нейромедіаторними системами, пов'язаними із залежністю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Computers in Human Behavior.

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Під час сканування, яке проводилося після 72-годинного періоду без телефона, учасникам показували різноманітні зображення, включаючи фотографії увімкнених і вимкнених смартфонів, а також більш "нейтральні" зображення, що показували такі предмети, як човни і квіти.

Під час використання зображень телефонів спостерігалися зміни в ділянках мозку, пов'язаних з обробкою винагороди і потягом до неї, які певним чином схожі на сигнали мозку, пов'язані з наркотичною залежністю, що свідчить про те, що наші телефони можуть викликати залежність, подібну до нікотину або алкоголю.

Те, що зміни, які спостерігалися в мозку, були пов'язані з дофаміновою та серотоніновою системами, підтверджує цю ідею телефонної залежності. Ці два нейромедіатори пов'язані з багатьма функціями мозку, в тому числі з нав'язливою поведінкою і контролем настрою.

Однак, згідно з психологічними тестами, попри обмежений доступ до пристроїв, не було виявлено жодних значущих змін у настрої учасників або будь-яких відчуттів потягу до смартфона. Деякі добровольці повідомляли про покращення настрою, але це не мало значущого впливу на результати тестів.

Дослідження не заглиблювалося в деталі того, чому поведінка смартфона спричинила зміни мозкової активності, але, ймовірно, існує кілька факторів, які впливають на це. Цілком можливо, що не всі види діяльності, пов'язані з телефоном, викликають таку ж залежність, як інші.

Наші дані не розділяють потяг до використання смартфонів і потяг до соціальної взаємодії, які на сьогодні є двома тісно переплетеними процесами,

– пишуть дослідники.

Вчені все ще з'ясовують, як телефони змінюють наше життя і наш мозок, роблячи це з моменту їх появи, але тепер ми знаємо трохи більше про деякі тонкі симптоми залежності, які виникають, коли ми не беремо в руки мобільні телефони кожні кілька хвилин.