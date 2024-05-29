Як відновити незбережені документи Word на Windows і Mac

Збій під час роботи над документом Word може викликати тривогу, нервування і купу проблем. Але, на щастя, існує кілька способів відновити незбережений файл в Microsoft Word і не перейматися через ймовірно втрачену роботу.

Цей посібник від 24 Каналу містить вичерпні кроки, які допоможуть вам відновити роботу з мінімальними втратами в системах Windows і macOS.

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Відновлення файлів за допомогою панелі відновлення документів

Однією з основних функцій Microsoft Word є панель "Відновлення документів", яка автоматично зберігає незбережену роботу в разі збою або несподіваного закриття програми.

Коли ви знову відкриваєте Microsoft Word після збою, ви побачите вікно "Відновлення документів" на лівій бічній панелі. Тут перелічено всі незбережені документи, а також дату й час останнього автоматичного збереження.

Покрокові дії для відновлення з панелі відновлення документів

Запустіть Microsoft Word. Перейдіть на панель "Відновлення документів" на лівій бічній панелі. Виберіть зі списку документ, який потрібно відновити.

Відновлення незбережених документів з папки автозбереження

Якщо панель "Відновлення документів" не з'являється, це означає, що в Microsoft Word немає запису про автозбереження для вашого документа.

Microsoft Word також зберігає незбережені документи як тимчасові файли у папці AutoRecover. Це дозволяє відновити їх пізніше, якщо панель "Відновлення документів" недоступна.

Для Windows:

Відкрийте Microsoft Word. Натисніть на меню "Файл" у верхньому лівому кутку. Перейдіть до "Інформація" на лівій бічній панелі. Натисніть на "Керування документом" і виберіть "Відновити незбережені документи". Відобразиться список незбережених документів, збережених у тимчасових файлах. Знайдіть файли з розширенням ASD. Виберіть незбережений файл, який потрібно відновити, і натисніть "Відкрити".

Для macOS:

Натисніть на іконку Finder. Виберіть весь комп'ютер. Введіть "AutoRecovery" в полі пошуку, щоб відобразити список незбережених файлів, збережених Microsoft Word. Знайдіть файл, який потрібно відновити, і двічі клацніть на ньому. Збережіть документ у звичайному режимі.

Відновлення незбереженого документа з резервної копії OneDrive або Time Machine

Якщо в Microsoft Word увімкнено функцію автозбереження, ваші документи постійно зберігаються в OneDrive. Це хмарне сховище може зберігати останню версію файлу безпосередньо перед збоєм.

Кроки для відновлення з OneDrive

Перейдіть до OneDrive і увійдіть до свого облікового запису. Перейдіть на вкладку "Мої файли". Знайдіть свій документ і перевірте мітку часу його останньої зміни.

Для користувачів macOS Time Machine може стати рятівником, якщо ви використовуєте його для резервного копіювання файлів.

Відновлення за допомогою Time Machine

Натисніть на іконку Time Machine в рядку меню, щоб запустити Time Machine. Перегляньте резервні копії та знайдіть документ Word, який потрібно відновити. Виділіть файл і натисніть кнопку "Відновити".

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Відновлення незбережених документів Word, як правило, не викликає труднощів завдяки потужним функціям відновлення від Microsoft. Панель "Відновлення документів" зазвичай є найшвидшим способом відновити доступ до ваших файлів.

Якщо це не спрацювало, папка "Автоматичне відновлення" та хмарні служби резервного копіювання, такі як OneDrive або Time Machine, надають додаткові засоби захисту. Дотримуючись цих кроків, ви зможете мінімізувати ризик втрати цінної роботи навіть після несподіваних перерв.