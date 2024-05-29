Это руководство от 24 Канала содержит исчерпывающие шаги, которые помогут вам восстановить работу с минимальными потерями в системах Windows и macOS.

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Восстановление файлов с помощью панели восстановления документов

Одной из основных функций Microsoft Word является панель "Восстановление документов", которая автоматически сохраняет несохраненную работу в случае сбоя или неожиданного закрытия программы.

Когда вы снова открываете Microsoft Word после сбоя, вы увидите окно "Восстановление документов" на левой боковой панели. Здесь перечислены все несохраненные документы, а также дата и время последнего автоматического сохранения.

Пошаговые действия для восстановления из панели восстановления документов

Запустите Microsoft Word. Перейдите на панель "Восстановление документов" на левой боковой панели. Выберите из списка документ, который нужно восстановить.

Если панель "Восстановление документов" не появляется, это означает, что в Microsoft Word нет записи об автосохранении для вашего документа.

Восстановление несохраненных документов из папки автосохранения

Microsoft Word также сохраняет несохраненные документы как временные файлы в папке AutoRecover. Это позволяет восстановить их позже, если панель "Восстановление документов" недоступна.

Для Windows:

Откройте Microsoft Word. Нажмите на меню "Файл" в верхнем левом углу. Перейдите к "Информация" на левой боковой панели. Нажмите на "Управление документом" и выберите "Восстановить несохраненные документы". Отобразится список несохраненных документов, сохраненных во временных файлах. Найдите файлы с расширением ASD. Выберите несохраненный файл, который нужно восстановить, и нажмите "Открыть".

Для macOS:

Нажмите на иконку Finder. Выберите весь компьютер. Введите "AutoRecovery" в поле поиска, чтобы отобразить список несохраненных файлов, сохраненных Microsoft Word. Найдите файл, который нужно восстановить, и дважды щелкните на нем. Сохраните документ в обычном режиме.

Восстановление несохраненного документа из резервной копии OneDrive или Time Machine

Если в Microsoft Word включена функция автосохранения, ваши документы постоянно хранятся в OneDrive. Это облачное хранилище может сохранять последнюю версию файла непосредственно перед сбоем.

Шаги для восстановления из OneDrive

Перейдите в OneDrive и войдите в свою учетную запись. Перейдите на вкладку "Мои файлы". Найдите свой документ и проверьте метку времени его последнего изменения.

Для пользователей macOS Time Machine может стать спасителем, если вы используете его для резервного копирования файлов.

Восстановление с помощью Time Machine

Нажмите на иконку Time Machine в строке меню, чтобы запустить Time Machine. Просмотрите резервные копии и найдите документ Word, который нужно восстановить. Выделите файл и нажмите кнопку "Восстановить".

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Восстановление несохраненных документов Word, как правило, не вызывает трудностей благодаря мощным функциям восстановления от Microsoft. Панель "Восстановление документов" обычно является самым быстрым способом восстановить доступ к вашим файлам.

Если это не сработало, папка "Автоматическое восстановление" и облачные службы резервного копирования, такие как OneDrive или Time Machine, предоставляют дополнительные средства защиты. Следуя этим шагам, вы сможете минимизировать риск потери ценной работы даже после неожиданных перерывов.