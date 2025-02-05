Канадська провінція Онтаріо скасовує, а потім відновлює контракт зі SpaceX на тлі тарифної війни

У понеділок влада Онтаріо, однієї з найбільш густонаселених провінцій Канади, оголосила, що розриває контракт вартістю 68 мільйонів доларів із постачальником супутникового інтернету Starlink, компанією Ілона Маска SpaceX. Ця новина з'явилася після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мита майже на всі канадські товари. Минуло менше доби, як ці плани скасували.

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Після оголошення нових тарифів для канадських товарів, Канада запровадила аналогічні заходи проти США, наклавши мито у розмірі 25 відсотків. Паралельно з цим у мережі почав ширитися тренд із закликами купувати канадські товари замість американських, а деякі магазини в Канаді навіть почали знімати з полиць продукти, вироблені у США. Але дійсно одним із найгучніших заходів у тарифній війні стала відмова Онтаріо від контракту на Starlink, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Як стало відомо вчора, обидві сторони провели перемовини й дійшли до певних домовленостей. Наприклад, запровадження тарифів з боку США було відкладено на 30 днів, оскільки прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про декілька поступок, включаючи плани розмістити 10 000 "прикордонників" на кордоні двох країн. Варто зазначити, що між обома країнами діє безвізовий режим і громадяни можуть вільно перетинати кордон зі США в Канаду й навпаки лише з внутрішнім паспортом.

Після новин про те, що прем’єр-міністр Трюдо та президент Трамп домовилися призупинити тарифне протистояння, Даг Форд, прем’єр-міністр Онтаріо, оголосив, що він аналогічно призупиняє скасування провінцією контракту на Starlink:

Оскільки США призупиняють тарифи, Онтаріо також призупинить наші заходи у відповідь. Якщо президент Трамп продовжить запроваджувати тарифи, ми без вагань приберемо американські товари з полиць LCBO або заборонимо американським компаніям брати участь у провінційних закупівлях,

– написав Форд.

Глава провінції також додав, що США і Канада "повинні залишатися єдиними і зосередитися на реальній торгівельній війні, яку ми ведемо з Китаєм".

Він також раніше заявив, що Ілон Маск є "частиною команди Трампа, яка хоче зруйнувати сім'ї, доходи, знищити бізнес".

[Маск] хоче забрати їжу зі столу людей, працьовитих людей, і я не збираюся цього терпіти,

– сказав Форд.

Нагадаємо, що Ілон Маск, засновник SpaceX, якій належить технологія Starlink, став довіреною особою президента Трампа й зараз керує новоствореним Департаментом урядової ефективності (DOGE) – командою, якій доручено провести масштабне скорочення державних витрат і широкомасштабну дерегуляцію. Starlink тим часом намагається укласти угоди з місцевими та національними урядами про надання супутникового інтернету. Контракт уряду Онтаріо на цю технологію був підписаний у листопаді 2024 року й має забезпечити швидким інтернетом віддалені райони провінції.