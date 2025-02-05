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Після оголошення нових тарифів для канадських товарів, Канада запровадила аналогічні заходи проти США, наклавши мито у розмірі 25 відсотків. Паралельно з цим у мережі почав ширитися тренд із закликами купувати канадські товари замість американських, а деякі магазини в Канаді навіть почали знімати з полиць продукти, вироблені у США. Але дійсно одним із найгучніших заходів у тарифній війні стала відмова Онтаріо від контракту на Starlink, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Як стало відомо вчора, обидві сторони провели перемовини й дійшли до певних домовленостей. Наприклад, запровадження тарифів з боку США було відкладено на 30 днів, оскільки прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про декілька поступок, включаючи плани розмістити 10 000 "прикордонників" на кордоні двох країн. Варто зазначити, що між обома країнами діє безвізовий режим і громадяни можуть вільно перетинати кордон зі США в Канаду й навпаки лише з внутрішнім паспортом.

Після новин про те, що прем’єр-міністр Трюдо та президент Трамп домовилися призупинити тарифне протистояння, Даг Форд, прем’єр-міністр Онтаріо, оголосив, що він аналогічно призупиняє скасування провінцією контракту на Starlink:

Оскільки США призупиняють тарифи, Онтаріо також призупинить наші заходи у відповідь. Якщо президент Трамп продовжить запроваджувати тарифи, ми без вагань приберемо американські товари з полиць LCBO або заборонимо американським компаніям брати участь у провінційних закупівлях,

– написав Форд.

Глава провінції також додав, що США і Канада "повинні залишатися єдиними і зосередитися на реальній торгівельній війні, яку ми ведемо з Китаєм".

Він також раніше заявив, що Ілон Маск є "частиною команди Трампа, яка хоче зруйнувати сім'ї, доходи, знищити бізнес".

[Маск] хоче забрати їжу зі столу людей, працьовитих людей, і я не збираюся цього терпіти,

– сказав Форд.

Нагадаємо, що Ілон Маск, засновник SpaceX, якій належить технологія Starlink, став довіреною особою президента Трампа й зараз керує новоствореним Департаментом урядової ефективності (DOGE) – командою, якій доручено провести масштабне скорочення державних витрат і широкомасштабну дерегуляцію. Starlink тим часом намагається укласти угоди з місцевими та національними урядами про надання супутникового інтернету. Контракт уряду Онтаріо на цю технологію був підписаний у листопаді 2024 року й має забезпечити швидким інтернетом віддалені райони провінції.