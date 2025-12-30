Таємницю Вифлеємської зорі, можливо, розкрили давні китайці: що це було насправді

Вифлеємська зоря – один із найзагадковіших символів Різдва, який згадується у Біблії. Дослідники десятиліттями намагалися знайти астрономічне пояснення цьому небесному тілу, яке, за переказами, привело волхвів до місця народження Ісуса. Нове дослідження вказує на несподіваного кандидата, опис якого знайшли в давньокитайській хроніці віком понад 2000 років.

Чим насправді могла бути так звана Вифлеємська зоря?

Біблійна книга від Матвія описує зорю, яка "йшла перед ними, аж поки не зупинилась над місцем, де було немовля". Такий рух не є типовим для більшості небесних тіл. Зазвичай зорі та планети піднімаються на сході й заходять на заході через обертання Землі. Це породило три версії: історія є міфом, зоря була справжнім дивом або існує рідкісне астрономічне явище, яке пояснює цей рух, пише 24 Канал з посиланням на Phys.org.

Деякі науковці припускали, що об'єкт міг тимчасово зупинитися в небі, якщо він рухався геосинхронно із Землею. Теоретично це можливо для комети за певних умов швидкості й положення. Раніше розглядали різні комети, зокрема комету Галлея, але жодна з них не відповідала потрібному часу й місцю.

Автори нового дослідження, опублікованого в Journal of the British Astronomical Association, провели пошук у давніх історичних документах і знайшли згадку про астрономічну подію саме в потрібний період. У китайському літописі "Хань Шу" (історія династії Хань) описано "зірку-мітлу" – так називали комети через їхню форму. Вона з'явилася у "другому місяці другого року", що відповідає періоду з 9 березня по 6 квітня 5 року до нашої ери

Цей проміжок часу добре вписується в оцінки можливої дати народження Ісуса. Комета була видимою понад 70 днів, що свідчить про її яскравість. Період також збігається з правлінням царя Ірода, який, за біблійним переказом, наказав убити немовлят, намагаючись знищити новонародженого конкурента, який нібито мав відібрати в нього владу. Ірод правив Іудеєю як римський васальний цар з 37 до 4 року до нашої ери.

Дослідники провели моделювання можливих орбіт комети, описаної китайцями. Результати показали, що у червні 5 року до нашої ери вона могла пройти достатньо близько до Землі, щоб продемонструвати ефект тимчасової геосинхронності. Найбільш точна модель орбіти свідчить, що комета могла виглядати майже нерухомою над Вифлеємом протягом приблизно двох годин.



Так звана Вифлеємська зоря могла бути кометою / Фото Unsplash

Погане та хороше знамення

Водночас науковці дослідили ще одне питання: чому волхви взагалі могли сприйняти комету як знак народження божества? Адже традиційно комети вважалися поганими знаменнями.

Проте детальний аналіз давніх греко-римських і месопотамських текстів, з якими, могли стикатися в той час волхви, показав, що інтерпретації комет не завжди були негативними. Деякі пророцтва в месопотамських текстах навіть пов'язували появу комет із подіями в царських родинах залежних царств.

Що це нам дає?

Незалежно від того, чи була комета з "Хань Шу" саме тим небесним тілом, яке бачили над Вифлеємом, дослідники стверджують, що їхня робота доводить принципову можливість існування такого об'єкта. Науковці підсумовують: більше не можна стверджувати, що жодна астрономічна подія не могла поводитися так, як описано в Євангелії від Матвія.