Wikipedia заборонила публікацію матеріалів, згенерованих ШІ

Англомовний сегмент "Вікіпедії" офіційно запровадив заборону на використання великих мовних моделей для написання або переписування статей. Це рішення стало результатом тривалих дебатів, які завершилися 20 березня 2026 року, коли пропозиція була прийнята більшістю голосів.

Що треба знати про заборону ШІ у "Вікіпедії"?

Основною причиною такого кроку називають схильність штучного інтелекту до порушення ключових принципів ресурсу: нейтральності, перевіреності та відсутності плагіату. Адміністратори зазначають, що попередні спроби впровадити подібні правила зазнавали невдачі через складність формулювань, хоча загальна згода щодо необхідності змін існувала вже давно, пише The Verge.

Хоча повна заборона здається радикальною, існують два важливі винятки:

По-перше, редакторам дозволено використовувати алгоритми для базової коректури власного тексту, наприклад, для перевірки граматики. Проте вони зобов'язані ретельно перевіряти правки, адже моделі можуть випадково змінити зміст так, що він перестане відповідати джерелам.

По-друге, інструменти на основі штучного інтелекту можна залучати для створення перших чернеток перекладу. У цьому випадку редактор повинен вільно володіти обома мовами, щоб вчасно виявити та виправити помилки перед публікацією, повідомляє UNILAD Tech.

Проблема поширення згенерованих текстів стала критичною для спільноти волонтерів. Написання статті машиною займає лічені секунди, але її перевірка та очищення від вигаданих фактів вимагає від людей годин напруженої роботи. Це створює надмірне навантаження на редакторів, які працюють безплатно.

Для боротьби з цим явищем навіть було створено спеціальний проєкт під назвою "WikiProject AI Cleanup", учасники якого допомагають іншим ідентифікувати автоматизований контент. Яскравим прикладом загрози став автономний агент TomWikiAssist, який на початку березня 2026 року самостійно створив та відредагував декілька матеріалів, чим викликав серйозне занепокоєння.

Окрім навантаження на людей, існує глобальний ризик для всієї технологічної індустрії. "Вікіпедія" є одним із головних джерел даних для навчання нових версій штучного інтелекту. Якщо в енциклопедію потрапляють помилкові факти або так звані "галюцинації", вони згодом стають базою для навчання майбутніх моделей, що створює замкнене коло дезінформації.

Раніше Фонд Вікімедіа вже намагався впроваджувати експериментальні підсумки від нейромереж у червні 2025 року, але проєкт довелося зупинити через низьку точність відповідей та протести редакторів.

Як шукатимуть ШІ-тексти?

Цікаво, що технічні засоби виявлення згенерованого тексту досі залишаються недосконалими. У правилах підкреслюється, що використання детекторів, як-от Pangram, не є офіційною політикою сайту. Такі інструменти часто помиляються, особливо коли стиль людини нагадує манеру письма алгоритму.

Спільнота радить звертати увагу на конкретні ознаки: надмірне використання жирного шрифту, розмиті посилання або дивну структуру заголовків. Якщо текст виглядає якісним, нейтральним та має підтверджені джерела, його не слід видаляти лише на основі підозр алгоритму, щоб не витрачати даремно час авторів, зазначено в нових правилах і рекомендаціях, які з'явилися на сайті "Вікіпедії".

Коли й для кого запровадять нові правила?

Зараз ці правила діють лише для англійської версії "Вікіпедії", оскільки кожна мовна спільнота має автономію. Наприклад, іспанський сегмент ще раніше заборонив нейромережам створювати нові матеріали, причому без послаблень для перекладу, які тепер є в англомовному розділі, повідомляє MediaNama.

Наразі невідомо про плани запровадити нові правила для всіх мов. Імовірно, представники кожної спільноти матимуть змогу самі обрати, надихнувшись прикладом головних модераторів.

Стратегія Фонду "Вікімедіа" на 2025 – 2026 роки передбачає використання технологій лише як допоміжних інструментів для підтримки авторів, а не для заміни їхньої творчої та аналітичної праці. Це рішення підтримує і значна частина користувачів мережі, які вважають, що цінність енциклопедії полягає саме в людському баченні та здатності критично оцінювати джерела.