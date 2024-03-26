У Windows 11 знайшли функцію, яку Microsoft не оновлювала вже 30 років

Неочікуваним відкриттям стало те, що тимчасова функція, запроваджена розробником програмного забезпечення в Microsoft майже три десятиліття тому, залишилася незмінною в новітній операційній системі Windows 11.

Історія, розказана колишнім розробником Microsoft Дейвом Пламмером (Dave Plummer), проливає світло на походження діалогового вікна "Форматування диска", яке витримало випробування часом з моменту свого створення під час переходу від Windows 95 до Windows NT.

Читайте на сайті Знайдеться все: як відшукати потрібні файли на комп'ютері з Windows

Як все сталося?

Пламмер згадує обставини, що призвели до створення цього діалогового вікна. Розробнику потрібно було створити спеціальний інтерфейсу для платформи Windows NT. Це рішення мало бути тимчасовим, поки не з'явиться більш досконалий варіант.

Простота початкового дизайну інтерфейсу, який включав такі параметри форматування диска, як файлова система, мітка, розмір кластера, стиснення та шифрування, виявилася напрочуд довговічною. Навіть рішення, прийняті "на льоту", як-от обмеження на розмір тома FAT у 32 ГБ, залишалися незмінними протягом багатьох років, попри те, що базова файлова система підтримувала набагато об'ємніші томи.

Примітно, що попри численні зміни інтерфейсу користувача, яких зазнала Windows з того часу, діалогове вікно "Форматування" залишилося недоторканим.

Дивіться також Microsoft усунула давню вразливість у Windows, яка довго турбувала користувачів

Хоча інші застарілі елементи інтерфейсу все ще можуть бути присутніми у сучасних версіях Windows, функція "Форматування", схоже, дотримується філософії "якщо це працює, це не потрібно міняти".