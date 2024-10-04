Як виправити чорний екран смерті на iPhone

Іноді на iPhone може з'явитися жахливий "чорний екран смерті", коли смартфон повністю не реагує на дії користувача. Хоча ви все ще можете чути сповіщення або відчувати вібрацію, екран залишається порожнім, а пристрій непридатним для використання. Хоча причиною може бути фізичне пошкодження, найчастіше винуватцем є системні збої.

Ось кілька кроків, які ви можете спробувати зробити, щоб вирішити проблему, перш ніж звертатися за професійною допомогою, радить Техно 24.

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Примусово перезавантажте iPhone

Перше, що вам варто спробувати – це примусове перезавантаження iPhone. Цей метод відрізняється від звичайного перезавантаження і є корисним, коли ваш телефон не реагує на стандартні команди вимкнення.

Для примусового перезавантаження швидко натисніть і відпустіть кнопку збільшення гучності, а потім кнопку зменшення гучності. Потім натисніть і утримуйте бічну кнопку, доки на екрані не з'явиться логотип Apple. Цей процес може вимагати кілька спроб, тому будьте терплячі, якщо це не спрацює з першого разу.

Відновіть iPhone за допомогою пристроїв Apple або Finder

Якщо примусовий перезапуск не вирішив проблему, наступний варіант – скинути iPhone до заводських налаштувань. Це можна зробити за допомогою програми Apple Devices (у Windows) або Finder (у macOS). Однак цей метод призведе до видалення всіх даних з вашого пристрою, тому переконайтеся, що у вас є свіжа резервна копія, перш ніж продовжувати.

що цей метод спрацює, тільки якщо ваш iPhone вже був підключений до комп'ютера. Якщо ви намагаєтеся підключитися вперше, ви не зможете натиснути на підказку "Довіряти" на iPhone, який не відповідає. У такому випадку вам доведеться скористатися режимом відновлення або DFU.

Щоб відновити iPhone, підключіть його до ПК або Mac за допомогою USB-кабелю. Відкрийте програму "Пристрої Apple" або Finder і виконайте наступні дії:

Виберіть свій iPhone під заголовком "Місцезнаходження" (або пропустіть цей крок у програмі "Пристрої Apple"). Перейдіть на вкладку "Загальні" і виберіть "Відновити iPhone". Якщо буде запропоновано створити резервну копію налаштувань, натисніть "Створити резервну копію". Підтвердіть дію, вибравши "Відновити".

Процес може зайняти кілька хвилин, і після його завершення ви зможете відновити iPhone з попередньої резервної копії.

Використайте режим відновлення для скидання до заводських налаштувань

Якщо чорний екран не зникає, може допомогти увійти в режим відновлення. Режим відновлення дозволяє скинути пристрій до заводських налаштувань і перевстановити останню версію iOS.

Щоб увійти в режим відновлення, підключіть iPhone до комп'ютера і запустіть програму "Пристрої Apple" або Finder. Потім дотримуйтесь цієї послідовності натискання кнопок:

Натисніть і відпустіть кнопку збільшення гучності. Натисніть і відпустіть кнопку зменшення гучності. Утримуйте бічну кнопку, поки не з'явиться екран режиму відновлення.

Після переходу в режим відновлення на комп'ютері з'явиться спливаюче повідомлення, яке дозволить вам вибрати між оновленням або відновленням iPhone.

Зверніться за професійною допомогою до Apple

Якщо жоден з перерахованих вище методів не спрацював, "чорний екран смерті", швидше за все, викликаний апаратним пошкодженням. У цьому випадку вам потрібно звернутися до служби підтримки Apple або відвідати магазин Apple Store чи авторизованого сервісного центру Apple для ремонту.

Майте на увазі, що стандартна гарантія Apple не покриває ремонт екрана через випадкові пошкодження, якщо у вас немає програми AppleCare+. Без AppleCare+ за ремонт потрібно буде сплатити сервісний збір.

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Хоча чорний екран може бути проблемою, спершу потрібно скористатися цими програмними рішеннями, щоб розв'язати проблему. Однак, якщо основною причиною є пошкодження апаратного забезпечення, найкращим варіантом буде звернутися за кваліфікованою допомогою до Apple.