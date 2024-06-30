Жахливий вибух пролунав під час статичних випробувань китайської ракети носія

Планове статичне випробування, проведене китайською комерційною космічною компанією Space Pioneer, закінчилося катастрофічною невдачею і потужним вибухом. Інцидент, що стався в неділю, 30 червня, у провінції Хенань, є чималою невдачею, адже ракета не повинна була покидати стартовий стіл.

Що відомо про випробування

Компанія Space Pioneer спробувала провести статичні вогневі випробування першого ступеня своєї ракети "Тяньлун-3" на випробувальному полігоні в повіті Гунгі, провінція Хенань. Це означає, що ракета носій повинна була залишитися на стенді нерухомою, а двигуни мали відпрацювати певний час, але все пішло не так.

А тим часом Старий російський супутник розпався на орбіті, загрожуючи життю астронавтів на МКС

Аматорські кадри, поширені в китайських соціальних мережах, зафіксували несподівану послідовність подій: дев'ятидвигуновий випробувальний ступінь запалив двигуни, злетів у повітря, досягнувши певної висоти завис, а потім впав на землю в районі місця запуску спричинивши масштабний вибух.

Причиною такого гучного вибуху стало те, що ступінь вдарився об землю приблизно через 50 секунд після зльоту, все ще зберігаючи значну частину свого гасово-рідинного кисневого палива в баках.

Що могло піти не так?

Зазвичай під час таких випробувань використовують затискачі, щоб надійно утримувати ракету на місці, але в цьому випадку ступінь піднявся в небо. Перший ступінь ракети "Тяньлун-3" розрахований на роботу протягом декількох хвилин під час орбітального польоту, але це передчасне займання призвело до непередбачуваного розвитку подій.

Space Pioneer планувала провести це випробування в рамках підготовки до орбітального запуску ракети "Тяньлун-3", яка є конкурентом ракети SpaceX Falcon 9. Компанія, яка нещодавно отримала 207 мільйонів доларів нового фінансування, мала намір здійснити орбітальний запуск у найближчі місяці.

Після вибуху влада провінції Хенань повідомила, що жертв немає. Пізніше Space Pioneer опублікувала заяву, в якій пояснила, що до інциденту призвела структурна несправність у місці з'єднання корпусу ракети з випробувальним стендом.

Бортовий комп'ютер ракети автоматично вимкнув двигуни, в результаті чого та впала на відстані 1,5 кілометра на південний захід від випробувального майданчика. Як повідомляється, під час випробування було отримано 820 тонн тяги.

Як це вплине на китайську космічну програму

Статичні вогневі випробування є стандартом у розробці ракет, і під час таких етапів можуть виникати проблеми. Примітно, що прототип SpaceX Starship також вибухнув після статичних вогневих випробувань у 2020 році. Однак відрив і запуск ступені під час статичних вогневих випробувань є унікальним випадком.

Затримки з запуском "Тяньлун-3" можуть вплинути на плани Китаю щодо створення мегасузір'я, оскільки країна потребує збільшення пускових потужностей для розбудови цих великих супутникових мереж.

Раніше Space Pioneer увійшла в історію як перша китайська комерційна пускова компанія, яка досягла орбіти своєю ракетою "Тяньлун-2" у 2023 році.

"Тяньлун-3", набагато більша за свою попередницю, має діаметр 3,8 метра і злітну масу 590 тонн, здатна підняти 17 тонн на низьку навколоземну орбіту або 14 тонн на 500-кілометрову сонячно-синхронну орбіту.

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Нагадаємо, що минулого тижня в Китаї стався подібний інцидент. Тоді, після запуску супутника у космос, поряд з житловою зоною впав перший ступінь ракети носія, який використовувався під час запуску.