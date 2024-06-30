Що відомо про випробування

Компанія Space Pioneer спробувала провести статичні вогневі випробування першого ступеня своєї ракети "Тяньлун-3" на випробувальному полігоні в повіті Гунгі, провінція Хенань. Це означає, що ракета носій повинна була залишитися на стенді нерухомою, а двигуни мали відпрацювати певний час, але все пішло не так.

А тим часом Старий російський супутник розпався на орбіті, загрожуючи життю астронавтів на МКС

Аматорські кадри, поширені в китайських соціальних мережах, зафіксували несподівану послідовність подій: дев'ятидвигуновий випробувальний ступінь запалив двигуни, злетів у повітря, досягнувши певної висоти завис, а потім впав на землю в районі місця запуску спричинивши масштабний вибух.

Причиною такого гучного вибуху стало те, що ступінь вдарився об землю приблизно через 50 секунд після зльоту, все ще зберігаючи значну частину свого гасово-рідинного кисневого палива в баках.

Що могло піти не так?

Зазвичай під час таких випробувань використовують затискачі, щоб надійно утримувати ракету на місці, але в цьому випадку ступінь піднявся в небо. Перший ступінь ракети "Тяньлун-3" розрахований на роботу протягом декількох хвилин під час орбітального польоту, але це передчасне займання призвело до непередбачуваного розвитку подій.

Space Pioneer планувала провести це випробування в рамках підготовки до орбітального запуску ракети "Тяньлун-3", яка є конкурентом ракети SpaceX Falcon 9. Компанія, яка нещодавно отримала 207 мільйонів доларів нового фінансування, мала намір здійснити орбітальний запуск у найближчі місяці.

Після вибуху влада провінції Хенань повідомила, що жертв немає. Пізніше Space Pioneer опублікувала заяву, в якій пояснила, що до інциденту призвела структурна несправність у місці з'єднання корпусу ракети з випробувальним стендом.

Бортовий комп'ютер ракети автоматично вимкнув двигуни, в результаті чого та впала на відстані 1,5 кілометра на південний захід від випробувального майданчика. Як повідомляється, під час випробування було отримано 820 тонн тяги.

Цікаво! Статичні вогневі випробування є стандартом у розробці ракет, і під час таких етапів можуть виникати проблеми. Примітно, що прототип SpaceX Starship також вибухнув після статичних вогневих випробувань у 2020 році. Однак відрив і запуск ступені під час статичних вогневих випробувань є унікальним випадком.

Як це вплине на китайську космічну програму

Затримки з запуском "Тяньлун-3" можуть вплинути на плани Китаю щодо створення мегасузір'я, оскільки країна потребує збільшення пускових потужностей для розбудови цих великих супутникових мереж.

Раніше Space Pioneer увійшла в історію як перша китайська комерційна пускова компанія, яка досягла орбіти своєю ракетою "Тяньлун-2" у 2023 році.

"Тяньлун-3", набагато більша за свою попередницю, має діаметр 3,8 метра і злітну масу 590 тонн, здатна підняти 17 тонн на низьку навколоземну орбіту або 14 тонн на 500-кілометрову сонячно-синхронну орбіту.

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Нагадаємо, що минулого тижня в Китаї стався подібний інцидент. Тоді, після запуску супутника у космос, поряд з житловою зоною впав перший ступінь ракети носія, який використовувався під час запуску.