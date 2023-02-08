Перший космічний старт Virgin Orbit із Великої Британії провалився через фільтр за 100 доларів

Перший орбітальний старт ракети Virgin Orbit LauncherOne з території Великої Британії мав стати важливою віхою для компанії та регіону, але закінчився крахом. Тепер компанія з'ясувала, що невдача трапилася, ймовірно, через несправність лише одного компонента вартістю всього лише близько 100 доларів.

Як заявив глава Virgin Orbit Ден Харт під час заходу SmallSat Symposium у Каліфорнії, наразі є докази того, що причиною падіння ракети стало мимовільне зміщення фільтра в двигуні другого ступеня носія.

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Перший пуск з Великої Британії

Історична місія Start Me Up стартувала з космопорту в Корнуоллі в першій половині січня 2023 року і спочатку ніщо не віщувало неприємностей. Ракета LauncherOne відокремилася від літака-носія, і компанія встигла повідомити про відокремлення першого ступеня, після чого політ пішов не за планом. Незабаром стало зрозуміло, що ракета не досягла орбіти, як планувалося.

За словами представника компанії, з другою сходинкою сталася якась аномалія, яка призвела до передчасного відключення двигунів. Після цього компоненти ракети і вантаж впали на Землю в заздалегідь схваленому "безпечному коридорі", ракета навіть не досягла навколоземної орбіти.

Що втратили під час аварії

Ракета LauncherOne несла супутники семи клієнтів, включно з розробками урядових відомств. Один з апаратів на борту був спільним проєктом британських і американських військових – CIRCE (Coordinated Ionospheric Reconstruction CubeSat Experiment). У Virgin Orbit пообіцяли провести ретельне розслідування причини поломки. Утім, компанія не має наміру чекати на його остаточні результати і готується провести повторний пуск із Великої Британії пізніше в поточному році.

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Розслідування досі триває. Про це повідомив Харт під час каліфорнійського саміту. Утім, він висловив упевненість у точності результатів попереднього розслідування – фільтр точно був на місці, коли запрацював двигун другого ступеня, що означає, що він змістився зі свого місця вже в польоті. Він також заявив, що Virgin Orbit більше не має наміру використовувати цю деталь і зараз шукає можливі альтернативи.