Як заявив глава Virgin Orbit Ден Харт під час заходу SmallSat Symposium у Каліфорнії, наразі є докази того, що причиною падіння ракети стало мимовільне зміщення фільтра в двигуні другого ступеня носія.

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Перший пуск з Великої Британії

Історична місія Start Me Up стартувала з космопорту в Корнуоллі в першій половині січня 2023 року і спочатку ніщо не віщувало неприємностей. Ракета LauncherOne відокремилася від літака-носія, і компанія встигла повідомити про відокремлення першого ступеня, після чого політ пішов не за планом. Незабаром стало зрозуміло, що ракета не досягла орбіти, як планувалося.

За словами представника компанії, з другою сходинкою сталася якась аномалія, яка призвела до передчасного відключення двигунів. Після цього компоненти ракети і вантаж впали на Землю в заздалегідь схваленому "безпечному коридорі", ракета навіть не досягла навколоземної орбіти.

Що втратили під час аварії

Ракета LauncherOne несла супутники семи клієнтів, включно з розробками урядових відомств. Один з апаратів на борту був спільним проєктом британських і американських військових – CIRCE (Coordinated Ionospheric Reconstruction CubeSat Experiment). У Virgin Orbit пообіцяли провести ретельне розслідування причини поломки. Утім, компанія не має наміру чекати на його остаточні результати і готується провести повторний пуск із Великої Британії пізніше в поточному році.

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Розслідування досі триває. Про це повідомив Харт під час каліфорнійського саміту. Утім, він висловив упевненість у точності результатів попереднього розслідування – фільтр точно був на місці, коли запрацював двигун другого ступеня, що означає, що він змістився зі свого місця вже в польоті. Він також заявив, що Virgin Orbit більше не має наміру використовувати цю деталь і зараз шукає можливі альтернативи.