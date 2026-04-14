Виробники відмовляються від Ultra-смартфонів через дефіцит пам’яті

Деякі виробники смартфонів розглядають можливість тимчасово відмовитися від топових моделей Ultra. Причиною стали різке подорожчання пам’яті та дефіцит компонентів, що впливає на всю індустрію.

На тлі глобального дефіциту пам’яті та зростання цін на компоненти частина виробників смартфонів може піти на радикальний крок – тимчасово призупинити випуск флагманських Ultra-моделей. За даними звіту, йдеться передусім про кілька китайських брендів. Про це пише PhoneArena.

Чому виробники можуть відмовитися від Ultra-смартфонів?

У такому сценарії компанії продовжать випуск бюджетних, середньобюджетних і Pro-версій, але найдорожчі Ultra-пристрої можуть зникнути з ринку на певний час. Саме ці моделі зазвичай отримують найпотужніше "залізо" і новітні технології, але водночас мають обмежений попит через високу ціну.

Для прикладу, такі пристрої як Xiaomi 17 Ultra демонструють максимум можливостей брендів – особливо в камерах і продуктивності. Проте їх продажі значно нижчі, ніж у масових моделей, що робить їх менш вигідними в умовах дорогих комплектуючих.

Водночас великі гравці, такі як Samsung, Apple та Google, навряд чи підуть тим самим шляхом. Наприклад, Apple вже готує до запуску новий преміальний iPhone Ultra, попри складну ситуацію на ринку.

Причина потенційних змін – різке подорожчання пам’яті, спричинене високим попитом. Значну частину поставок скуповують великі технологічні компанії для дата-центрів і розвитку штучного інтелекту, що створює дефіцит для інших виробників.

У таких умовах випуск Ultra-смартфонів стає ризикованим: дорогі компоненти можуть призвести до збитків, особливо якщо пристрій не продається великими обсягами. Для багатьох брендів такі моделі виконують радше іміджеву роль – демонструють технологічні можливості, а не приносять основний прибуток.

Криза вже впливає і на інші сегменти. Деякі виробники змушені економити навіть у середньому класі, повертаючись до простіших рішень, як-от дисплеї з частотою 90 Гц або краплеподібні вирізи для камер.

Як пише Techtiper, експерти зазначають, що ситуація на ринку пам’яті залишається напруженою, і окремі менші компанії навіть ризикують збанкрутувати. Водночас великі корпорації, зокрема Apple, можуть дозволити собі закуповувати компоненти за значно вищими цінами, що лише посилює конкуренцію.

Якщо тенденція збережеться, ринок смартфонів може тимчасово втратити найінноваційніші моделі, поки вартість компонентів не стабілізується.