У штаті Колорадо, США, місцеві жителі почали помічати кроликів з моторошними чорними наростами на голові та морді, що нагадують шипи або щупальця. Експерти з дикої природи пояснили, що це симптом вірусного захворювання, яке не є небезпечним для людей чи більшості домашніх тварин.

Останніми місяцями мешканці міста Форт-Коллінз у Колорадо неодноразово повідомляли про диких кроликів із дивними наростами, розповідає телеканал WAFB. Жителі стверджують, що нарости нагадують "чорні голки або зубочистки", що стирчать навколо рота тварини, інформує 24 Канал.

Дехто навіть розповів, що зустрічає таких тварин не вперше, а вже другий рік поспіль, а нарости на головах тварин продовжують збільшуватися.



Нарости на голові кролика виявленого в Колорадо / Фото WAFB

Департамент парків і дикої природи Колорадо (CPW) підтвердив, що кролики страждають від вірусу папіломи кроликів (CRPV). Це захворювання спричиняє появу кератинових пухлин на шкірі тварин. Вірус поширюється через укуси кліщів, комарів та інших комах.

Наскільки це небезпечно для людей?

Експерти заспокоюють, що ця хвороба не становить загрози для здоров'я людей чи домашніх улюбленців, за винятком домашніх кроликів, яких у разі зараження слід показати ветеринару.

У CPW порадили власникам тварин дотримуватися загальних правил безпеки: тримати улюбленців на повідку та уникати їхнього контакту з дикими тваринами.

Хоча вигляд у заражених тварин досить моторошний, вірус зазвичай не є смертельним. Більшість кроликів з часом одужують, а нарости відпадають. Через це фахівці не рекомендують присипляти хворих тварин.

Цікаво, що іноді таких кроликів пов'язують з американським фольклорним персонажем "джекалопом" – кроликом з рогами антилопи.