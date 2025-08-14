В штате Колорадо, США, местные жители начали замечать кроликов с жуткими черными наростами на голове и морде, напоминающими шипы или щупальца. Эксперты по дикой природе объяснили, что это симптом вирусного заболевания, которое не опасно для людей или большинства домашних животных.

В последние месяцы жители города Форт-Коллинз в Колорадо неоднократно сообщали о диких кроликах со странными наростами, рассказывает телеканал WAFB. Жители утверждают, что наросты напоминают "черные иглы или зубочистки", торчащие вокруг рта животного, информирует 24 Канал.

Некоторые даже рассказал, что встречает таких животных не впервые, а уже второй год подряд, а наросты на головах животных продолжают увеличиваться.



Наросты на голове кролика обнаруженного в Колорадо / Фото WAFB

Департамент парков и дикой природы Колорадо (CPW) подтвердил, что кролики страдают от вируса папилломы кроликов (CRPV). Это заболевание вызывает появление кератиновых опухолей на коже животных. Вирус распространяется через укусы клещей, комаров и других насекомых.

Насколько это опасно для людей?

Эксперты успокаивают, что эта болезнь не представляет угрозы для здоровья людей или домашних любимцев, за исключением домашних кроликов, которых в случае заражения следует показать ветеринару.

В CPW посоветовали владельцам животных придерживаться общих правил безопасности: держать любимцев на поводке и избегать их контакта с дикими животными.

Хотя вид у зараженных животных довольно жуткий, вирус обычно не является смертельным. Большинство кроликов со временем выздоравливают, а наросты отпадают. Из-за этого специалисты не рекомендуют усыплять больных животных.

Интересно, что иногда таких кроликов связывают с американским фольклорным персонажем "джекалопом" – кроликом с рогами антилопы.