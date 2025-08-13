Атомная электростанция "Гравлин" во Франции использует морскую воду для охлаждения своих реакторов. Недавно работники заметили, что фильтры насосных станций забиты огромным количеством медуз. Об этом инциденте написало издание The New Your Times. Чтобы избежать перегрева и выхода из строя оборудования, пришлось временно остановить работу четырех энергоблоков, информирует 24 Канал.

Хотя такие станции имеют специальные экраны для защиты от морской фауны, большие скопления медуз могут полностью их заблокировать. Под высоким давлением воды они способны превращаться в гелеобразную массу, которая просачивается сквозь сетки и выводит из строя саму систему охлаждения.

Почему это может быть серьезной проблемой?

Ученые из Oceanic Invertebrate Research Institute отмечают, что эта проблема становится глобальной. Популяции медуз стремительно растут из-за факторов, вызванных деятельностью человека: изменение климата, чрезмерный вылов рыбы и активную застройку побережья.

Медузы хорошо чувствуют себя в теплой воде с низким содержанием кислорода и высокой соленостью – именно такими становятся океаны из-за глобального потепления.

Кроме того, развитие прибрежной инфраструктуры, например грузовые доки, пристани и ветровые турбины, создает больше поверхностей, на которых медузы могут созревать на ранней стадии развития (в виде полипов).

Эта проблема касается не только Франции. Из-за нашествия медуз уже приходилось останавливать атомные станции в Японии, Шотландии, Израиле и Швеции. Страдают от них и другие отрасли: рыболовство и аквакультура.